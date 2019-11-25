1300 دولار.. سعر فستان سيلينا جوميز في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية

تألقت نجمات الغناء ليلة أمس على السجادة الحمراء بإطلالات مميزة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكي في دورته الـ 47 لعام 2019، وهو المعروف باسم AMA.



ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن في حفل جوائز الموسيقى الأمريكي، النجمة سيلينا جوميز حيث اختارت فستان فسفوري فاتح ستان قصير مكشوف الصدر والأكتاف.



واختارت سيلينا جوميز هذا الفستان من الماركة العالمية فيرساتشي، ووصل سعره إلى 1300 دولار تقريبًا.



كما ارتدت سيلينا جوميز حذاء بنفس لون الفستان، مع تسريحة شعرها القصير، ومكياج هادئ غير متكلف .

