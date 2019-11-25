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حوادث اليوم.. ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالقاهرة.. والقبض على شخصين يتاجران العملة بحوزتهما 2 مليون جنيه سوداني

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:01 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
- ضبط تشكيل عصابى لترويج المخدرات ببنها بحوزتهم 2.5 كيلو بانجو
- ضبط أمين مخزن معهد إعداد القادة بحلوان سرق ٥٠ ألف جنيه من خزينة المعهد


تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من مالك مكتب استيراد وتصدير – مقيم بالقاهرة بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة من قِبل بعض الأشخاص بزعم بيع قطعتى أرض له بدائرة قسم شرطة حلوان بموجب مستندات تبين أنها مزورة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها إثنين من العناصر الإجرامية (سمسار أراضى –مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه فى 41 قضية "شيك - سرقة متنوعة – سرقة مسكن–سرقة حيوانات–نشل–تبديد–مخدرات –تزوير–إستيلاء –ضرب " ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا " تبديد–إستيلاء" ) والآخر (مزارع– مقيم بالجيزة - سبق إتهامه فى 6 قضايا "سرقة متنوعة –ضرب" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى " إتلاف –تبديد ") .

قام المذكوران بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ، حيث قاما بإيهام المجنى عليه أنهما مالكى قطعتى أرض بمنطقى حدائق حلوان بالقاهرة ، وقدما له مستندات (مزورة) وتمكنا بمقتضى ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره ( 2 مليون جنية مصرى ) تحت هذا الزعم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما أكثر من 2 مليون جنيه سودانى .

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، تمكنت من ضبط شخصين (مطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضية "مبان" مقيمين بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية).

وذلك حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما 3 أجولة بداخلها مبلغ مالى مليوني ومائة وستة وتسعين ألفا وستمائة وخمسين جنيها سودانيا ( 2,196,650 ).

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 4 عاطلين كونوا عصابة لترويج المخدرات بقري مركز بنها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من مباحث مركز بنها بضبط "إسلام ع ع " و"محمد م ع" و"محمد ا م" و"أشرف غ خ" عاطلين

وكشفت التحريات ان المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهم سلاح ناري "بندقية آلية" بخزينتها 4 طلقات من ذات العيار و3 فارغ طلقة وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2.500 كيلو جرام ومبلغ مالي 630 جنيه.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري، لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم و حرر عن ذلك المحضر رقم 27040 لسنة 2019 جنح مركز بنها

وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أمين مخزن معهد إعداد القادة بحلوان لسرقته ٥٠ ألف جنيه من خلال كسر الخزينة الخاصة بالمعهد.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تبلغت بسرقة مبلغ 50 ألف جنيه عن طريق كسر الخزينة بمكتب الشئون الإدارية والمالية بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحلوان.

وتم تحديد وضبط المتهم ، وتبين أنه أمين مخزن بالمعهد محل الواقعة ، وأقر بعد مواجهته بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية لوجود عجز في عهدته بمبلغ 35 ألف جنيه ، حيث قام بالبقاء بالمعهد عقب انصراف الموظفين ، ودخل من شباك المكتب محل الواقعة وكسر الخزينة باستخدام شاكوش وأجنة حديدية ، وسرق مبلغ مالي 45 ألف جنيه ، وتم استعادة المبلغ المالي كاملًا عقب إرشاده عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
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