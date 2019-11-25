10 أعراض تنذرك بالإصابة بـ الجيوب الأنفية

أما في الحالات الأكثر تقدمًا ، قد تظهر الأعراض التالية على مريض الجيوب الأنفية أيضًا:







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من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير خاصة مع وجود أتربة وعواصف رياح في أيام الشتاء، و يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما يتراكم المخاط وتصبح الجيوب الأنفية ملتهبة، وتسبب صعوبة في التنفس، والإحساس بتورم المنطقة المحيطة بالعين والوجه.بحسب موقع mayoclinic الطبي، تختلف أعراض الجيوب الأنفية على حسب طول وشدة الإصابة بها، إذا كان لدى المريض اثنين أو أكثر من الأعراض التالية وإفرازات سميكة أو خضراء أو صفراء من الأنف ، فقد يتم تشخيص التهاب الجيوب الأنفية الحاد :1- ألم الوجه والضغط2- انسداد بالأنف3- السيلان الانفي4- احتقان بالزور5- سعال6-إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف7- الحمى8- رائحة الفم الكريهة ، أو رائحة كريهة التنفس9- ألام بالأسنان10- صداع الراسو إذا استمرت هذه الأعراض لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر ، فقد يشخص الطبيب التهاب الجيوب الأنفية المزمن .