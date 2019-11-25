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مرأة

10 أعراض تنذرك بالإصابة بـ الجيوب الأنفية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:16 م
أعراض الجيوب الأنفية
أعراض الجيوب الأنفية
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رشا عوني
الجيوب الأنفية من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير خاصة مع وجود أتربة وعواصف رياح في أيام الشتاء، و يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما يتراكم المخاط وتصبح الجيوب الأنفية ملتهبة، وتسبب صعوبة في التنفس، والإحساس بتورم المنطقة المحيطة بالعين والوجه.

بحسب موقع mayoclinic الطبي، تختلف أعراض الجيوب الأنفية على حسب طول وشدة الإصابة بها، إذا كان لدى المريض اثنين أو أكثر من الأعراض التالية وإفرازات سميكة أو خضراء أو صفراء من الأنف ، فقد يتم تشخيص التهاب الجيوب الأنفية الحاد :

1- ألم الوجه والضغط
2- انسداد بالأنف
3- السيلان الانفي
4- احتقان بالزور
5- سعال
6-إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف

أما في الحالات الأكثر تقدمًا ، قد تظهر الأعراض التالية على مريض الجيوب الأنفية أيضًا:

7- الحمى
8- رائحة الفم الكريهة ، أو رائحة كريهة التنفس
9- ألام بالأسنان
10- صداع الراس

و إذا استمرت هذه الأعراض لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر ، فقد يشخص الطبيب التهاب الجيوب الأنفية المزمن .

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