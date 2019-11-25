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أخبار البلد

القوى العاملة: فض إضراب 300 عامل بشركة ملابس.. وصرف أجورهم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:36 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالفيوم، من فض اعتصام 300عامل بشركة "اكتف وير" للملابس "شركة مساهمة" بالفيوم، وذلك بعد أن تفاوض مدير المديرية مع إدارة الشركة، والعمال حيال حقوقهم، وأكد ممثل إدارة الشركة أنه سيتم صرف أجور العمال خلال الأسبوع، وتم إبلاغ العمال بما جرى التوصل إليه.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالفيوم وليد عبد الرحمن، بسرعة التدخل وحلّ مشكلة العاملين مع الشركة وديا وحصول العمال على حقوقهم كاملة، طالما أنها في الإطار القانوني.

وتلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة اليوم الاثنين، ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، وتعهّدت إدارة الشركة بصرف المستحقات المالية لعمال الشركة المتأخرة والمتمثلة في راتب شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019 خلال الأسبوع الجاري، وإعادة فتح المصنع، حيث قامت إدارة الشركة بغلقه دون اتباع الإجراءات القانونية مما حال ذلك دون مباشرة العمال عملهم، وتتابع مديرية القوي العاملة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
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