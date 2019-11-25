وزير خارجية اليمن: الشعب الفلسطيني لن يرضخ وسيواصل كفاحه لهزيمة الاحتلال.. فيديو

قال محمد عبدالله الحضرمي، وزير خارجية اليمن، إن الإعلان الامريكي عن شرعية الاستيطان الاسرائيلي بالاراضي الفلسطينية المحتلة والذى يتم مناقشة أثاره في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم، يعني أن القوة هى التى تصنع الحق، مشيرا إلى ان ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي لم يعد يخالف القانون الدولى فقط بل المجتمع الدولي كله.



وأضاف محمد عبدالله الحضرمي، خلال كلمته أمام الاجتماع لمجلس جامعة الدول العربية الطارئ على المستوى الوزاري، أن الاحتلال الإسرائيلي باطل ويفقد أى شرعية على حكم فلسطين، لافتا إلى أن التغيير فى الموقف الأمريكي سيضعف الثقة به فى تحقيق السلام العادل.



وأشار إلى أن ما صدر عن إدارة ترامب بشأن تملك الكيان الاسرائيلي للضفة الغربية يمثل تهديدا خطيرا على الأمن والاستقرار بين الدول العربية، مؤكدا أن القرار الأمريكي يدعم الاستعمار الاسرائيلي.



وأوضح أنه قرار خاطئ لا يحقق السلام الشامل، مضيفا أنه على ثقة ان الشعب الفلسطيني لن يرضخ و سيواصل كفاحه لهزيمة الاحتلال وتحقيق هدفه فى تحقيق الاستقلال.