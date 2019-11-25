محو الأمية ودعم خطة التنمية في مصر .. ندوة لطلاب آداب المنيا

عقدت كلية الآداب جامعة المنيا، ندوة تعريفية استهدفت جميع طلاب فرق الكلية، تحت عنوان "محو الأمية ودعم خطة التنمية في مصر"، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الجامعة لطلابها للتعريف بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار، للكليات المنوط بها تنفيذ المشروع.



والتي تقام برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لشرح إجراءات مشاركة طلاب كلية الآداب في مشروع محو الأمية بفرع الهيئة بمحافظة المنيا، كأحد الوسائل الداعمة لخطط التنمية في مصر في خلال نشر حملات محو الأمية لتعليم الأميين للقضاء علي الامية بربوع الوطن وبمحافظة المنيا التي بلغت بها نسبة الأمية إلي أكثر من مليون مواطن.



حاضر الندوة الدكتور بليغ حمدي الأستاذ بكلية التربية ومنسق عام المشروع بالجامعة، بحضور الدكتور رجب عبد المولى عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد موسي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف ماهر وكل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأحمد علي مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع المنيا، والدكتور محمد مرسي منسق مشروع محو الامية بكلية الآداب.



وتناول المحاضر خلال الندوة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعة للطلاب بالكليات المنوطة بالمشروع وتعريفهم بكيفية تسجيل بياناتهم وبيانات الدراسين، وخطوات التعامل مع فرع المنيا بالهيئة العامة لتعليم الكبار، ومواعيد وإجراءات الاختبارات الدورية لمحو الأمية، موضحًا المكافآت التي يحصل عليها الطالب نظير محو أمية 8 دارسين كشرط اساسي من متطلبات التخرج، وتوفير الجامعة قاعدة بيانات مركزية للأميين بالمحافظة لتيسير التعاون بين الطلاب وهيئة تعليم الكبار.



كما أكد المحاضر على دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحًا أن مشروع محو الأمية مبادرة وطنية واجبة على طلاب الجامعة المشاركة فيها لتنمية وعي المواطنين بالدور الذي تقدمه الدولة تجاه مواطنيها.



كما استعرض المحاضر أوجه الشراكة بين جامعة المنيا والجهات المشاركة بالمشروع والهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة المنيا، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية، والقوي العاملة الهجرة.

