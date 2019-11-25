كريدي أجريكول يوقع اتفاقية قرض لشركة خدمات البترول لشراء طائرة

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر عن توقيع عقد قرض متوسط الأجل مع شركة خدمات البترول الجوية ‘PAS’ لتمويل 80% من تكلفة شراء طائرة هليكوبتر لخدمة قطاع البترول والغاز في مصر.



حضر مراسم توقيع الاتفاقية العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر بيير فيناس ونائب العضو المنتدب ولى الدين لطفى بالإضافة الي المدراء المسئولين عن إدارة هذا التعاون، ومن جانب شركة خدمات البترول الجوية ‘PAS’ رئيس مجلس الإدارة اللواء الطيار يحيى حسين وكبار المستشارين والمدراء بالشركة.



وطبقا للاتفاقية الموقعة، يقدم بنك كريدي أجريكول مصر قرضًا متوسط الأجل للشركة على مدار خمس سنوات ونصف. ويعد التعاون بين بنك كريدي أجريكول وشركة خدمات البترول الجوية ‘PAS’ خطوة أخرى تعزز الشراكة القوية مع الشركة والتي بدأت منذ عام 1983، وأيضا بمثابة خطوة جديدة فعالة للتوسع في تقديم خدمات النقل الجوي داخل وخارج مصر.



وتقدم شركة خدمات البترول الجوية ‘PAS’ خدمات النقل الجوي داخل وخارج مصر باستخدام طائرات الهليكوبتر والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والتي تخدم شركات البترول والموارد المعدنية والمشاريع الاقتصادية والصناعية، والتي تتمثل في نقل الأفراد والمعدات النقل الجوي المنتظم والغير منتظم وصيانة طائرات الشركة والغير وغسيل عوازل ابراج الكهرباء تحت الجهد وخدمات التاكسي الجوي، كما يتم أيضا تسيير رحلات تجارية لخارج مصر.

