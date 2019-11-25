الخارجية الكويتية: لم نلمس نتائج إيجابية لتحقيق السلام في قضية فلسطين.. فيديو

قال خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، ووكيل وزارة الخارجية الكويتية، إن الدول الأشقاء تجاوبوا سريعا لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة التحكم الفوري للتصدي لأي تحديات تواجهها.



وأضاف خالد الجار الله خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية بفلسطين، إن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظل تراجع المجتمع الدولي بقضيتنا المركزية وانشغلت معها الجهود الدولية الساعية للتقدم الملموس فيها ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين.



وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن الموقف الفلسطيني مهم يجب علينا أن نتمكن جميعا من تحقيق مطالب شعبها، لافتا إلى أنه تم الإعلان مرارا وتكرارا للعالم أجمع في جامعتنا العربية والعديد من عواصمنا عن تأييدنا ودعمنا للقضية الفلسطينية وتحقيق مطالب شعبها لكننا بكل الأسف لم نلمس نتائج إيجابية على صعيد الجهود لتحقيق السلام.



وتابع أن القضية الفلسطينية تستمر فى تراجع، موضحا أنه لا بد من إعادة النظر فيما تواجه هذه القضية من تحديات، ليعلم الجميع بأن ما نطالب به وما نسعى لتحفيزه أمرا مستحقا.