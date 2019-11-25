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رياضة

أول تعليق لـ ميتشو عقب تتويج المنتخب الاوليمبي بـ أمم افريقيا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:20 م
الصربي ميتشو
الصربي ميتشو
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أشاد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالمنتخب الأوليمبي المصري بعد التتويج ببطولة افريقيا تحت 23 سنة.

وأكد في تصريحات لـ صدى البلد أن المنتخب الأوليمبي لم يتعثر في أي لقاء وحقق العلامة الكاملة والفوز في جميع المواجهات، مشيدًا بالروح والإصرار من جانب جميع اللاعبين.

وعن مصطفى محمد مهاجم الفريق، قال "إنه لاعب موهوب ومميز ويمتلك إمكانيات أكثر من رائعة".

وأضاف "مصطفى يتعامل معي كأنني والده، العلاقة بيننا قوية للغاية وهو ما يساعدني على إخراج أفضل ما لديه والوصول إلى أفضل أداء".

وأكمل: "اللاعب ينفذ تعليماتي بالوجه الأمثل سواء في التحرك داخل منطقة الجزاء، كيفية الاستلام تحت الضغط، والإجادة في ضربات الرأس".

وأشار إلى أن مصطفى محمد يستوعب تعليماته في وقت قصير ويترجمها إلى أهداف داخل الملعب، متوقعًا له مستقبل واعد في الكرة المصرية".

وتوّج مصطفى محمد بجائزة هداف بطولة افريقيا تحت 23 سنة برصيد 4 أهداف، وقدم مستويات أكثر من رائعة في البطولة الافريقية.
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