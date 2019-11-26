صحة البرلمان تناقش خطة تطوير مستشفى أكتوبر المركزي

قال النائب أيمن أبو العلا ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن اللجنة ستركز خلال إجتماعاتها المقبلة على الزيارة الميدانية التى قامت بها لمستشفى أكتوبر المركزى بسبب سوء أوضاعها لمتابعة التطوير بها.



وأشار أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا طلبنا مناقشة هذا الأمر مع وزيرة الصحة لرفعه لمجلس الوزراء للدء فى تطوير هذه المستشفى والتى تعانى من الإهمال الشديد.



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه تم وضع خطة لتطوير مستشفى أكتوبر المركزى من جانب المجتمع المدنى ، وذلك من خلال جمع التبرعات لمعالجة الإهمال فى هذه المستشفى.



كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



يذكر أن البرلمان خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، ناقش الكثير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.