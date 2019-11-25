بدون آثار جانبية .. كيف يمكن فقدان 6 كيلو فى أسبوعين

قدم الدكتور خالد يوسف، أخصائى التغذية والسمنة والنحافة، وعضو الجمعية المصرية لدراسات السمنة وعضو الجمعية الأمريكية للسمنة نظاما لفقدان الوزن مع الحفاظ على الصحة العامة ونضارة الوجه بدون آثار جانبية بعنوان : كيف يمكن فقدان 6 كيلو فى اسبوعين بدون آثار جانبية.



والنظام عبارة عن:



الإفطار:



نصف كوب بليلة مضاف إليها لبن خالى الدسم أو كوب من الزبادى مضاف إليه ملعقة جنين القمح، والذى يحتوى على العديد من الفيتامينات الهامة التى تعمل على زيادة نضارة البشرة.



وبين الإفطار والغداء يفضل تناول تفاحة مع شرائح كرنب أحمر.



الغداء:



علبة تونة مصفاة من الزيت أو سمكة بلطى مشوية لا تزيد عن 300 جرام مع طبق سلطة خضراء بدون طماطم وأربع ملاعق أرز أو رغيف عيش سن.



العشاء:



كوب زبادي لايت مع ثمرتي كيوى أو برتقالة متوسطة ويفضل شرب ثلاثة أكواب من الشاى الأخضر على مدار اليوم مع شرب كوب من القرفة أو الزنجبيل بالليمون قبل وجبتى الإفطار والعشاء.