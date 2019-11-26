محمود قابيل في حوارمع صدي البلد: ممارستي للفن هواية.. والفلوس لا تشغلني.. ورفضت أعمالا سينمائية لأنها لا تناسب مشواري.. ولم أندم على ترك الفن من أجل الزراعة

الفنان محمود قابيل فى حوار مع صدى البلد:

ممارستي للفن هواية

الفلوس لا تشغلني

رفضت أعمالا سينمائية لأنها لا تناسب مشواري

لم أندم على ترك الفن من أجل الزراعة

أتمنى تقديم عمل عن المشير عبد الحكيم عامر





مشوار فني ملئ بالنجاحات سلكه الفنان محمود قابيل ، الذي نال التكريم عليه مؤخرا في مهرجان الإسكندرية السينمائي الأخير.

"صدى البلد" التقى النجم الكبير وتحدث عن أعماله وأسباب رفضه لاعمال فنية ومعاييره لاختيار الأدوار كما تحدث عن فيلمه الجديد " طلعت حرب 2 ".





أوضح النجم محمود قابيل أن هناك أسبابا عديدة جعلته يتوقف عن المشاركة في الاعمال السينمائية التي تعرض عليه وقال: الاعمال التي تعرض علي معظمها أعمال تجارية ليست ذات مضمون فني كما تعودنا ، فلدي معايير معينة في اختيار الادوار أبرزها أن العمل يناقش قضية معينة بالاضافة إلى أن الدور يضيف للجمهور.





وتابع محمود قابيل: "دائما أنظر لمدي تأثير الأحداث علي الجمهور فهناك أدوار تتواجد بكثافة في الأعمال الفنية لكن يكون تأثيرها صفر والعكس صحيح".





وأردف محمود قابيل: "هناك شخصيات تظهر كضيف شرف أو في مشهد واحد ويخرج الجمهور ولا يذكر سوي صاحب هذا المشهد".





وتابع: أحضر لفيلم سينمائي مع المخرج الكبير مجدي أحمد علي بعنوان "2 طلعت حرب"، وهو يحكي عن شقة بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد بالقاهرة تشهد على مدار السنين تغيرات سياسية واجتماعية كبيرة جدا وكأنها شاهدة على العصر.





وقال الفنان محمود قابيل إنه لم يندم علي السفر إلي الخارج وتركه للتمثيل بعد أن قدم أكثر من عمل ناجح .





واضاف: كانت عائلتي تحتاج إلي علي الرغم من أني لا أعرف الكثير عن قواعد الزراعة فكنا نمتلك أرضا في أمريكا وتركت الفن من أجل الزراعة.





وقال: شقيقي هددني بأنه سيترك رعاية أرض العائلة لو لم أساعده وأترك الفن.