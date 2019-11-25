مبادرة جديدة.. التوعية ضد استخدام البلاستيك اتصلت بالفن والسينما ..فيديو

قالت منار رمضان، مؤسسة مبادرة ضد استخدام البلاستيك، إن منظمي البيئة بدأوا بتوصيل الطرق المتنوعة للتوعية بأهمية استخدام البلاستيك وإعادة تدويره.





وأضافت منار رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " IN BOX " المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التوعية ضد استخدام البلاستيك اتصلت بالفن والسينما؛ مما دل على أهمية البيئة وعلاقتها بالفن فهي رسالة عظيمة.





وأشارت مؤسسة مبادرة ضد استخدام البلاستيك، إلى أن الشوارع فى العصور القديمة لم يكن بها بلاستيك بهذا الكم على عكس الوقت الحالى.





وأوضح مؤسسة مبادرة ضد استخدام البلاستيك، أن بداية المبادرة كان الموضوع غريبا وشبه مستحيل بالنسبة إليهم، وفي حين أن الآن هناك تفاعل والوضع جيد؛ لوجود الوعي الدائم للحفاظ على صحتهم.



