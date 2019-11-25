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توك شو

مبادرة جديدة.. التوعية ضد استخدام البلاستيك اتصلت بالفن والسينما ..فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:40 م
البلاستيك
البلاستيك
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قسم التوك شو
قالت منار رمضان، مؤسسة مبادرة ضد استخدام البلاستيك، إن منظمي البيئة بدأوا بتوصيل الطرق المتنوعة للتوعية بأهمية استخدام البلاستيك وإعادة تدويره.

وأضافت منار رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " IN BOX " المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التوعية ضد استخدام البلاستيك اتصلت بالفن والسينما؛ مما دل على أهمية البيئة وعلاقتها بالفن فهي رسالة عظيمة.

وأشارت مؤسسة مبادرة ضد استخدام البلاستيك، إلى أن الشوارع فى العصور القديمة لم يكن بها بلاستيك بهذا الكم على عكس الوقت الحالى.

وأوضح مؤسسة مبادرة ضد استخدام البلاستيك، أن بداية المبادرة كان الموضوع غريبا وشبه مستحيل بالنسبة إليهم، وفي حين أن الآن هناك تفاعل والوضع جيد؛ لوجود الوعي الدائم للحفاظ على صحتهم.

وأكدت أن التسويق للمبادرة ضد استخدام البلاستيك يتم التسويق له بعدة أشكال مبهرة ومؤثرة بشكل كبير، مضيفة أن بعض الفنانين كانوا مؤيدين للفكرة من خلال ارتداء ملابس مصنوعة من البلاستيك.
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