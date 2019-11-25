وفد خبراء القياس والتقويم بـ التعليم العالي يزور جامعة طنطا

استقبل الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، اليوم، وفدا من خبراء مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات والتطوير بوزارة التعليم العالي برئاسة الدكتورة الدكتورة دينا عبد الشافي والدكتور علاء النعناعى والدكتور أحمد فخري والدكتور باسم الديك.



وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة توفر كل الإمكانيات اللازمة لتفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، وبناء بنوك الأسئلة، وتطوير منظومة الطلاب والامتحانات.



وقال الدكتور طارق فايد المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم إن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة وتقديم الدعم الفني لمركز القياس والتقويم بالجامعة والوحدات التابعة له بكليات الطب والعلوم والآداب والحقوق والهندسة والتجارة والتمريض والتربية.



حضر اللقاء الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم ، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق ، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور عادل الميهى عميد كلية التجارة ، والدكتور وليد سامي وكيل الطب لشؤون التعليم والطلاب.