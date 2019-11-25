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محافظات

شددت على سرعة التسليم.. سحر نصر تتفقد أحدث منطقة استثمارية فى بنها

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:44 م
الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار
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إبراهيم الهوارى
تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار يرافقها الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية المنطقة الاستثمارية التي تم إنشاؤها بعزبة نجيب بمدينة بنها.

وقامت الوزيرة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال جميع الإنشاءات وتوصيل المرافق للوحدات الصناعية والمنشآت الخدمية بالمنطقة، وخلال الزيارة شددت الوزيرة على دفع الأعمال وسرعة الأداء والإنجاز لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين وفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المالي والاستثماري للمحافظة.

من جانبه قال محافظ القليوبية إن المنطقة الاستثمارية الجديدة تقع على مساحة 46 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين، وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب. 

حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30%، لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز.

يذكر أن أعمال التنفيذ فى المشروع تخطت 80% فى الوحدات و95% للمباني الإدارية و يوفر ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة ويضم 147 وحدة صناعية على مساحة 44640 متر مربع ويضم ايضا 6 ثلاجات مركزية على مساحة 5 آلاف متر و16 منفذ بيع بإجمالى مساحة 6624 متر كما يضم 18 مخزنا على مساحة 4320 مترا و9 مبانى إدارية منها مركز خدمات المستثمرين كما يضم المبنى منطقة مرافق عامة وشبكات البنية التحتية.
شددت على سرعة التسليم.. سحر نصر تتفقد أحدث منطقة استثمارية فى بنها
شددت على سرعة التسليم.. سحر نصر تتفقد أحدث منطقة استثمارية فى بنها
شددت على سرعة التسليم.. سحر نصر تتفقد أحدث منطقة استثمارية فى بنها
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