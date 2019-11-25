نتنياهو يلعب بالنار مع إيران.. رئيس الاحتلال يسعى لزيادة التوترات مع طهران لاستفزازها نحو حرب كبرى.. وكلمة السر في ترامب

معركة مع إيران.. بطاقة خروج نتنياهو من السجن المنتظر

ترامب ورئيس حكومة تل أبيب يتغلبان على أزماتهما السياسية بالطريقة العنيفة

الغارات على سوريا الأخيرة بداية لإشعال الحرب



يبدو للمتابع لخطوات رئيس كيان الاحتلال أن الأمر يتجاوز كونه أكثر من مجرد صدفة، فمع تشديد الخناق القانوني حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملقب بـــ"بيبي"، يكثف الجيش الإسرائيلي فجأة الضربات الجوية على القوات الإيرانية المتمركزة في سوريا.. وبرغم إن العمليات متكررة، إلا أن توقيتها يثير علامات الاستفهام.



ويقول تكتيك نتنياهو، إن لعبه دور الرجل القوي الحامي للأمن القومي لإسرائيل يعمل على فوزه بولاية أخرى كرئيس للوزراء، ومن شأنه أن يحول دون محاكمته بتهم فساد مستمرة منذ أشهر، وهذا في ظل أزمة تشكيل حكومة جديدة، بعد ثاني انتخابات للكنيست الإسرائيلي، فاز فيها حزب نتنياهو الليكود وتكتل أحزاب أبيض أزرق بزعامة بيني جانتس، بنسبٍ متقاربة.



وتكتل أحزاب أزرق أبيض، هو ائتلاف سياسي وسطي ليبرالي إسرائيلي، تم التحالف فيه بين ثلاثة أحزاب سياسية وهي حوسين ليسرائيل وهناك مستقبل وتلم، لخوض انتخابات الكنيست في أبريل 2019 على أمل هزيمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و يُعرّف أزرق أبيض نفسه كحزب تعددي يمثل جميع المواطنين على الطيف السياسي، في مواجهة الليكود الذي يضم أحزاب متشددة وجماعات متطرفة.



ووفق ما ذكرت صحيفة ذا إيرانين، فإنه إذا تم طرد نتنياهو من منصبه على خلفية تهم الفساد التي تلاحقه وتلاحق عائلته، فسوف يخضع للمحاكمة على الفور.



وقالت الصحيفة، إن الإدانة اللاحقة على جميع التهم يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 13 عامًا، وهو الأمر الذي سيعد سابقة في تاريخ الإحتلال بالنظر إلى طول المدة، وإلا فإن نتنياهو قد سبقه رئيس وزراء آخر تم سجنه لــ6 سنوات وكان الأول الذي يدان ويحكم ضده، ـ وهو إيهود أولمرت، رئيس وزراء كيان الإحتلال الذي تواجد بعد أرئيل شارون من 2006 إلى 2009.



اضافت الصحيفة، بأن هناك الكثير على المحك بالنسبة لرجل الكيان الأكبر سنًا، حيث يبلغ عمر نتنياهو 70 عامًا، وهو صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء في تاريخ الاحتلال في مراتٍ غير متوالية، وقد تم انتخابه أربع مرات بالفعل.



لذلك كلما طال أمده بقائه كرئيس للوزراء ، كلما كان بإمكانه تأجيل يومه في المحكمة ، لأن منصب القيادة يمنحه حصانة ومناعة من المحاسبة والسجن.



يمثل المأزق السياسي الحالي لإسرائيل وقتًا خطيرًا بشكل خاص بالنسبة لنتنياهو. فبعد إجراء عمليتين انتخابيتين في وقت سابق من هذا العام ، لم يتمكن نتنياهو ولا أقرب منافسيه بيني جانتس من تشكيل حكومة ائتلافية. ونتنياهو لا يزال رئيس للوزراء. لكن بإمكان المشرعين التصويت لصالح رئيس وزراء جديد في الأسابيع القليلة المقبلة ، وإلا فإنهم سيضطرون إلى الذهاب إلى انتخابات ثالثة في مارس من العام المقبل.



في كلتا الحالتين، يحتاج نتنياهو إلى البقاء في منصبه إذا أراد أن يرمي محاكمته خلف ظهره، ويزوي بعيدًا تهم النيابة العامة بحقه. وهذا يعني أن الإغراء سيكون أقوى من أي وقت مضى بالنسبة له، وذلك بتحويله الأمر إلى سجال ومنافسة سياسية، بإثارة التوترات الأمنية مع إيران وسوريا، وكذلك مع الفلسطينيين، مسوقًا في ذلك حجة كثيرًا ما سردها وهي دفاعه عن الإسرائيليين.



خلال الأسبوع الماضي ، وبعدما انتهى تحقيق جنائي دام ثلاث سنوات بتوجيه اتهامات ضد نتنياهو بسبب الرشوة والاحتيال وإساءة استخدام السلطة بسبب نفوذه ، شنت القوات الإسرائيلية تحت قيادته غارات جوية قاتلة ضد أهداف إيرانية في سوريا. وأشارت التقارير إلى مقتل حوالي 23 شخصًا ، معظمهم من الجيش الإيراني التابع لفيلق القدس.. ورغم أن وسائل الإعلام السورية ادعت أن معظم الهجمات تم اعتراضها. إلا إنه سواء قُتل أفراد إيرانيون أم لا ، فإن القصد الإسرائيلي هو استفزاز طهران.



والجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي عادة لا يؤكد أو ينكر عندما ينفذ غارات جوية على سوريا أو الدول المجاورة. لكن هذا الأسبوع ، كان القادة الإسرائيليون بمن فيهم نتنياهو يتفاخرون بالضربات على الأهداف الإيرانية بسوريا.



قال نتنياهو: "لقد أوضحت أن أي شخص يهاجمنا ، سنهاجمهه. هذا ما فعلناه الليلة [20 نوفمبر] نحو الأهداف العسكرية لقوة القدس الإيرانية والأهداف العسكرية السورية ".



يزعم الإسرائيليون أنهم كانوا يردون على الصواريخ التي أطلقت من مرتفعات الجولان.



وأمام هذا، فهناك أكثر من مجرد شك في أن إسرائيل كانت تقوم بتنظيم ذريعة لاشعال العنف والحرب، والغرض من ذلك هو السماح لنتنياهو بالتخلص من أزماته السياسية، واستعراض عضلاته أمام الناخبين.



هذه الحيلة تتماشى مع الطريقة التي ظل بها نتنياهو خلال الأشهر الأخيرة يكتنف الخطاب العدائي، فقبل الانتخابات التي جرت هذا العام في مارس والثانية بسبتمبر، أعلن أنه إذا أعيد انتخابه ستضم حكومته مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. على الرغم من أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تصف المستوطنات الإسرائيلية بأنها غير قانونية.



واشترط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بضرورة انتخاب نتنياهو حتى يدعم قرارته، فعندما أعلن البيت الأبيض في 18 (نوفمبر) أن واشنطن تعترف من الآن فصاعدا بأن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية شرعية، قام هنا ترامب بتغيير سياسة الولايات المتحدة للمساعدة في إنقاذ صديقه "بيبي".



خلال الشهر الماضي ، صعدت القوات الإسرائيلية أيضا غاراتها الجوية على غزة ووالتي أدت إلى استشهاد العشرات من المدنيين ، بما في ذلك أسر وأطفال، وذلك وسط استهانة من نتنياهو بأرواح الفلسطينين في قطاع غزة المحاصر، المنطقة المكتظة بالسكان والتي تضم 1.8 مليون شخص يعيشون في فقر ، محرومون من المياه العذبة والكهرباء ، بسبب الطوق العسكري الإسرائيلي.



لكن اشعال نتنياهو التوترات مع إيران بطريقة استفزازية من خلال استهداف فيلق القدس في سوريا ، يقول إن نتنياهو يلعب بالنار.



أدانت روسيا الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا الأسبوع الماضي واعتبرتها عدوانًا غير قانوني. وحذرت وزارة الخارجية الروسية من أن مثل هذه الأعمال تهدد بصراع أوسع في المنطقة.



مرة أخرى ، يبدو أن ترامب يساعد في تحفيز جدول أعمال نتنياهو للتحريض على توترات أمنية مع إيران من أجل تسليم نتنياهو بطاقة الخروج من السجن. لا شك أن ترامب يعرف هذا الشعور بينما يدفع المشرعون في واشنطن تحقيقًا في قضية المساءلة في إساءة استغلاله المزعومة للسلطات لصالح أوكرانيا.



يبدو أن ترامب ونتنياهو يعملان جنبًا إلى جنب لتصعيد التوترات مع إيران، و من الواضح أن نتنياهو يراهن على أن قرع طبول الحرب سوف يكون بطاقة نجاته من السجن، دون أي مبالاة بأرواح من سيقتلوا، أو ما قد يسببه ذلك من دمار واسع في المنطقة.



