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ثقافة

"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:43 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظم متحف رشيد الوطنى، اليوم الاثنين، فعالية لمواجهة العنف ضد المرأة، بمشاركة إدارة رشيد التعليمية قسم الموهوبين والتعلم الذكى والإدارة الصحية بمدينة رشيد، بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة، فى إطار توجيهات د.مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، لتفعيل دور المتحف فى التواصل مع المجتمع والمشاركة الفاعلة فى جميع قضاياه.

هدفت الفعالية كما قال سعيد رخا مدير عام المتحف إلي التعريف بحقوق المرأة وكيفية التعامل ومعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، مع تناول نماذج مشرفة للمرأة المصرية على مدار التاريخ ودور المرأة المصرية كشريك أساسي فى نهضة المجتمع والحفاظ على مقدراته وهويته الوطنية.

كما تم تنظيم حوار تفاعلي مفتوح، مع عرض جهود قطاع المتاحف المصرية فى الاهتمام بالمرأة المصرية ووضع البرامج الخاصة بمشاركتها فى جميع الأنشطة والفعاليات بشكل يضمن لها المشاركة والإبداع والابتكار، إلى جانب التعرف على تاريخ وحضارة مصرنا الحبيبة ورفع وعيها الأثري والتاريخى والوطني.

كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان غوايش، الذي تضمن تسليط الضوء علي دور المرأة بمدينة رشيد فى المشاركة بجميع أنشطة وفعاليات المتحف، واستهدفت الفعاليات الفتيات فى المراحل الإعدادية والثانوية.

وكشف رخا أن فوجا سياحيا ألمانيا كان يزور المتحف، وتابعوا الفعالية التي قدمنا لهم تعريفا بها، وأثنى الوفد على الفعالية وجهود قطاع المتاحف فى المشاركة المجتمعية الفاعلة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع المشاركات، وأكدوا أنهم سينشرونها عبر صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
"غوايش" تواجه العنف ضد المرأة في متحف رشيد.. صور
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