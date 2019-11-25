ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة طنطا: مكافأة لـ 12 طالبا وطالبة شاركوا في محو أمية 34 دارسا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:51 م
مكافاة مالية 500
مكافاة مالية 500 جنيه ل 12 طالب وطالبة شاركوا في محو أمية 34
Advertisements
احمد علي
أعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، انطلاق حملة "غربية بلا أمية" تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية، بمشاركة كليات التربية والآداب والتربية النوعية والحقوق والزراعة والتجارة.

وأكد الدكتور عماد عتمان أن انطلاق حملة "غربية بلا أمية" يأتي إيمانًا من جامعة طنطا بالمسؤولية المجتمعية في المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، لافتًا إلى أن تعليم أهلنا حماية لنا، وأن طلاب الجامعة شريك أساسي في هذه الحملة باعتبارهم عماد الأمة ومستقبلها، مثمنًا دورهم الوطني تجاه أسرهم ومجتمعهم ووطنهم، مضيفا أن الجامعة بدأت بعمل حصر للقرى ذات الكثافة العالية بهدف مساعدة الطلاب وتيسير الوصول لهم ومساعدتهم.

جاء ذلك في إطار حفل تكريم طلاب الجامعة المشاركين فى مشروع محو الأمية والذي نظمته كلية الآداب ، بحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، ومحمد ابراهيم ابو النبايل مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالغربية.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك، أن طلاب جامعة طنطا البالغ عددهم 120 الف طالب وطالبة قادرون علي محو الأمية والقضاء عليها تماما بصورة اسرع وانجح حال قيام كل طالب بمحو أمية 5 أفراد ، مثمنا التعاون المشترك والفعال بين قطاعي شؤون الطلاب وشئون خدمة المجتمع.

ودعا الدكتور مصطفى الشيخ الي ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة في القضاء علي الأمية ، متمنيا ان يأتى اليوم الذى تحتفل به مصر بمحو الامية فى الكمبيوتر مثل الدول الأوروبية.

وقال الدكتور ممدوح المصري ، أن الجامعة تقوم بدور مهم في خدمة المجتمع ، موجهًا رسالته الي الطلاب بضرورة المشاركة في برنامج محو الأمية ومساعدة اجهزة الدولة بقيام كل طالب بمحو أمية الأفراد داخل قريته ومدينته.

ووجه محمد ابو النبايل مدير عام فرع الهيئه العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالغربية، الشكر لكلية الآداب على الاستضافه الكريمة والتقدير لرئيس الجامعه الدكتور مجدي سبع ونوابه على تلك الخطوه ودعا الطلاب الي المشاركه فى هذه الحملة.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم 12 طالب وطالبة شاركوا في محو أمية 34 دارس ومنحهم شهادات التكريم بالاضافة الى مبلغ مالى قدره ٥٠٠ جنيه (200 جنيه مقدمه من الدكتور عماد عتمان و 200 مقدمة من الهيئة العامة لمحو الأمية و 100 جنيه مقدمه من قسم اللغة العربية بالكلية) وهم مى احمد فوده، وايه محمد ابراهيم، وريهام بسام حامد، ومروة جمال ، ومحمد الحناوى ، ومريم عبد الشافى ، وفتحى سامى، وروضة ممدوح ، وحسناء فؤاد، ووفاء حسن، واحمد حسن ، وومروة عماد الدين ، ورانيا ماهر.

كما تم تكريم اعضاء هيئة التدريس وهم الدكتور احمد عباده وكيل كلية الآداب ،والدكتور حسان رشيد وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع ، والدكتور محمد السيد احمد وكيل كلية الزراعة ، وايمان رافت بدر منسق عام البروتوكولات ، ومحمد ابراهيم ابو النبايل مدير فرع محو الامية وتعليم الكبار بالغربية.

حضر حفل التكريم الدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد كلية التربية، ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورؤساء الأقسام العلمية بكلية الاداب ، وحشد كبير من الطلبة والطالبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

350 جنيها لكل طالب بجامعة سوهاج يمحو أمية شخص

جامعة عين شمس تدشن مبادرة لمحو الأمية

محو الأمية ودعم خطة التنمية في مصر ندوة بآداب المنيا

عماد عتمان: محو الأمية واجب وطنى للنهوض بالدولة

افتتاح مقر وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق

"محو الأمية خدمة مجتمعية" .. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو.. حديقة الحيوان: التذكرة بـ 65 جنيها يوم الثلاثاء.. والقصة الحقيقية وراء اصطياد سمكة قرش وبيعها بالعبور | فيديو

السيسي لرئيس إيني: نتطلع إلى اكتشافات غاز وبترول جديدة

نجم منتخب مصر للشباب مفاجأة إنبي أمام الزمالك اليوم

أب يتخلى عن طفله 3 أعوام ويتركه في الشارع .. والسبب مؤلم

هل يرتفع أسعار البصل خلال الفترة القادمة؟.. الزراعيين ترد

الأخضر وصل.. هبوط أول طائرة سعودية في قطر منذ بداية الأزمة الخليجية.. صور

AdvertisementS

بجرأة لافتة | منى فاروق وشيما الحاج يثيران الجدل

غضب شديد على نادى الزمالك.. ومتابعون: أنقذوا القلعة البيضاء من الشحاتة والفضيحة

بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

استبعاد ديانج والشيخ .. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الجونة

فنانة شابة جثة هامدة في منزلها .. و الجيران لم نشعر بها

سهرات حمراء وملاهٍ ليلية.. التفاصيل الكاملة لقصة أمين الشرطة وزوجته الراقصة باستقطاب راغبي المتعة الحرام

مصادر: السيسي يجدد لـ طارق عامر محافظا للبنك المركزي 4 سنوات

نشرة الفن | وفاة حسن حسني وخيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي الأكثر بحثا.. وصفعة تنهي زواج عماد حمدي وشادية

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

السيسي لرئيس إيني: نتطلع إلى اكتشافات غاز وبترول جديدة

بعد فستانها الجريء.. 10 إطلالات مثيرة لـ منى ممدوح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

شاهد.. إطلالة أمل رزق الجريئة في أحدث ظهور لها بعد غياب

البيض والسلطة الخضراء.. 10 نصائح ذهبية من جمال شعبان لصحة أفضل