إزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بكوم أمبو.. صور

واصلت الأجهزة المعنية بمدن ومراكز محافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات والإشغالات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الرابعة عشر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسترداد حق الدولة وبناءًا على تكليفات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بضرورة التصدى بكل حزم لأى تعديات مستحدثة وإزالتها أولًا بأول، وإعادة الإنضباط والوجه والجمالى والحضاري بها.



وفى هذا الإطار واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو تنظيم حملاتها المبكرة لتنفيذ 9 قرارات لإزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية الكاجوج بإجمالى مساحة 5016 م2 .



من جانبه أكد أحمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة كوم أمبو أن حملات الإزالة مستمرة للقضاء على كافة حالات التعديات المستهدفة بنطاق المركز والتى تبلغ 15 حالة تعدى بإجمالى مساحة 7301 م2 .



وأوضح رئيس المدينة أن الحملة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مصطفى محمد مساعد مدير الأمن لمنطقة وسط ، بجانب العميد محمود مرعى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بالإضافة إلى محمود رشدى رئيس قرية الكاجوج ، وكذا العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية .



وأشار إلى أنه تم الإستعانة فى تنفيذ أعمال الإزالة بمعدات وسيارات مركز شرطة كوم أمبو ، وأيضًا المعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة.