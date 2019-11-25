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تكنولوجيا

Huawei باعت 7 ملايين نسخة من Mate 30 فى شهرين فقط

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة هواوى الصينية عن بيعها أكثر من 7 ملايين نسخة من هاتف Mate 30 فى شهرين فقط، حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 75% عن النسخة السابقة Mate 20.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، صرح ريتشارد يو المدير التنفيذى لشركة هواوى الصينية أن مبيعات نسخة Mate 30 استطاعت النجاح رغم كل المعوقات التى واجهتها، كان أصعبها قرار حكومة ترامب ضد المصنع الصينى.

يحتوى الهاتف على كاميرا رباعية بدقة 40 و 40 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل ومنظار بقوة 5 زوم لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.

ويأتى الهاتف على معالج قوى من نوع Kirin 985، وسيدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع 55W fast-charging والشحن اللاسلكى.

ولايختلف الهاتف عن شقيقه الأكبر فى التصميم كثيرًا، ولكنه يتفوق عليه فى بعض المواصفات، من أجل المنافسة بقوة على لقب flagship العام.
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