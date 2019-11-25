Huawei باعت 7 ملايين نسخة من Mate 30 فى شهرين فقط

كشفت شركةالصينية عن بيعها أكثر من 7 ملايين نسخة من هاتف Mate 30 فى شهرين فقط، حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 75% عن النسخة السابقة Mate 20.وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، صرح ريتشارد يو المدير التنفيذى لشركة هواوى الصينية أن مبيعات نسخة Mate 30 استطاعت النجاح رغم كل المعوقات التى واجهتها، كان أصعبها قرار حكومة ترامب ضد المصنع الصينى.يحتوى الهاتف على كاميرا رباعية بدقة 40 و 40 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل ومنظار بقوة 5 زوم لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.ويأتى الهاتف على معالج قوى من نوع Kirin 985، وسيدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع 55W fast-charging والشحن اللاسلكى.ولايختلف الهاتف عن شقيقه الأكبر فى التصميم كثيرًا، ولكنه يتفوق عليه فى بعض المواصفات، من أجل المنافسة بقوة على لقب flagship العام.