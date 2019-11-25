الكويت تشيد بجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية

عبر مسئول رفيع المستوى في دولة الكويت، عن إشادته بالدور المصري الفاعل في حل المشكلات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي يأتي على رأسها، تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية وعربية.





وفي تصريحه الذي تناول في الدور المصري الواضح والحقيقي إزاء القضية الفلسطينية، أشاد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، بالجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، لافتًا إلى أن تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية.





ودان "الجار الله" ممثلًا عن دولة الكويت، في كلمته خلال اجتماع جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدًا أن الإعلان الأمريكي الأخير بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية يعتبر مخالفًا لجميع القوانين الدولية.





وبدأت، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة العراق- الرئيس الحالي لمجلس الجامعة- وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، بناء على طلب دولة فلسطين التي ترأس وفدها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التطور "الخطير" لموقف الإدارة الامريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.



