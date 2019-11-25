ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تشيد بجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:35 م
خالد الجارالله
خالد الجارالله
Advertisements
محمد علي
عبر مسئول رفيع المستوى في دولة الكويت، عن إشادته بالدور المصري الفاعل في حل المشكلات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي يأتي على رأسها، تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية وعربية.

وفي تصريحه الذي تناول في الدور المصري الواضح والحقيقي إزاء القضية الفلسطينية، أشاد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، بالجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، لافتًا إلى أن تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية.

ودان "الجار الله" ممثلًا عن دولة الكويت، في كلمته خلال اجتماع جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدًا أن الإعلان الأمريكي الأخير بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية يعتبر مخالفًا لجميع القوانين الدولية.

وبدأت، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة العراق- الرئيس الحالي لمجلس الجامعة- وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، بناء على طلب دولة فلسطين التي ترأس وفدها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التطور "الخطير" لموقف الإدارة الامريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والقضية الفلسطينية، تشهد إنحسارًا وتجنيًا من قبل إدارته التي، أعلنت في بادئ الخطوات لدعم الإحتلال، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مايعد اعترافًا ضمنيًا بسيادة إسرائيل على القدس، هذا علاوة على التأييد المطلق لإدارة البيت الأبيض لكافة الخطوات التي تتخذها حكومة بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدانات بالجملة لــ قرار أمريكا بشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.. مصر: وضعية المستوطنات غير قانونية.. الجامعة العربية: القرار يرسخ مبدأ القوة تصنع الحق.. واجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل

ترامب يدعم إسرائيل بـ 4 قرارات غير مسبوقة.. أولها إعلان القدس عاصمة للكيان.. وآخرها شرعنة مستوطنات الاحتلال.. رفض أوروبي وعربي للقرار الأخير.. ومجلس الأمن يناقش اعتراف واشنطن

فلسطين تطلب عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية لمواجهة إعلان أمريكا بشرعنة الاستيطان

انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ حول شرعنة الاستيطان الإسرائيلي

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلالة أمل رزق الجريئة في أحدث ظهور لها بعد غياب

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

بحر من دماء الرجال.. فياجرا ومنوم ومبيد | أدوات السيدات فى قتل الأزواج

أحمد حمدي وعمرو بركات يقودان الجونة أمام الأهلي | التشكيل

5 أسماء قوية.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة إنبي بالدوري اليوم

بعد فستانها الجريء.. 10 إطلالات مثيرة لـ منى ممدوح

AdvertisementS

بجرأة لافتة | منى فاروق وشيما الحاج يثيران الجدل

غضب شديد على نادى الزمالك.. ومتابعون: أنقذوا القلعة البيضاء من الشحاتة والفضيحة

بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

استبعاد ديانج والشيخ .. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الجونة

فنانة شابة جثة هامدة في منزلها .. و الجيران لم نشعر بها

سهرات حمراء وملاهٍ ليلية.. التفاصيل الكاملة لقصة أمين الشرطة وزوجته الراقصة باستقطاب راغبي المتعة الحرام

مصادر: السيسي يجدد لـ طارق عامر محافظا للبنك المركزي 4 سنوات

نشرة الفن | وفاة حسن حسني وخيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي الأكثر بحثا.. وصفعة تنهي زواج عماد حمدي وشادية

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

السيسي لرئيس إيني: نتطلع إلى اكتشافات غاز وبترول جديدة

بعد فستانها الجريء.. 10 إطلالات مثيرة لـ منى ممدوح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

شاهد.. إطلالة أمل رزق الجريئة في أحدث ظهور لها بعد غياب

البيض والسلطة الخضراء.. 10 نصائح ذهبية من جمال شعبان لصحة أفضل