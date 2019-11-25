للتنقيب عن الآثار.. إزالة منزل لاستخراج جثة عامل سقط في بئر بـ طنطا



كما انتقلت قوة من القسم الي مكان البلاغ وتبين تجمع أقارب احد العمال أمام المنزل ومحاولتهم اقتحامه والتشاجر مع أصحاب المنزل وبمناقشتهم.



كما تبين ان قريبهم العامل كان يعمل مع أصحاب المنزل في حفر بئر داخل المنزل بطول ١٨ مترا تحت الارض للنقيب عن الآثار ثم اختفى بعدها واخبر احد العمال زملاءه بسقوطه في البئر ولقي مصرعه.



كما تم القبض على أصحاب المنزل الذين اعترفوا بالتنقيب عن الآثار وسقوط العامل في البئر.



وأكد أقاربه أنه تم البحث عن جثة العامل داخل البئر بعد انتشال كميات المياه الجوفيه الكبيرة التي كانت موجودة دون أي إثر للجثه.





وأكد أصحاب المنزل ان العامل خطفه الجن الحارس علي المقبرة ولا يعلمون عنه شيئا حيث انهم واصلوا الحفر بعد سقوطه في البئر ولم يجدوا أثرا للجثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم إزالة المنزل رقم ٢٨ بشارع القرشي بطنطا بناء على طلب الأمن لمحاولة استخراج جثة عامل سقط في بئر للتنقيب عن الآثار داخل المنزل.وجاء ذلك عقب عدم قدرة الاجهزة الامنية على استخراج الجثة بالرغم من المحاولات المستمرة لاكثر من يوم كامل.وحاولت قوات الشرطة فك لغز اختفاء جثة شاب من مدينة طنطا سقط في بئر حفره أصحاب منزل قديم للتنقيب عن الآثار واتهم أصحاب المنزل الجن الموجود على المقبرة الأثرية بخطفه .كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغا بتجمع عدد من الأهالي أمام احد المنازل القديمة بمنطقة القرشي ونشوب مشادات وخناقات فيما بينهم.