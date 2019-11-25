انطلاق مؤتمر مسرح الطفل وتنمية العالم بنقابة كتاب مصر.. السبت

تقيم شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادى، مؤتمرها السنوي تحت عنوان: "مسرح الطفل والتنمية في عالم متغير.. دورة الكاتب الراحل نادر أبو الفتوح)، وذلك يوم السبت الموافق ٢٨ ديسمبر المقبل، بمقر الاتحاد بالزمالك.



ترأس هذه الدورة الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، وبأمانة الشاعر عبده الزراع، رئيس الشعبة، ويناقش المؤتمر على مدار اليوم أربعة محاور، على النحو التالى:



- المحور الأول، يحمل عنوان (المسرح المدرسي.. آفاقه واشكالياته) .



- المحور الثاني (القضايا التوعوية فى مسرح الطفل).

- المحور الثالث (مستقبل المسرح وتحدياته).

- المحور الرابع (التجارب المسرحية للطفل).



كما يكرم المؤتمر رئيس المؤتمر، والدكتور كمال الدين حسين أستاذ الأدب المسرحى والدراسات الشعبية بكلية رياض الأطفال، والناقد الدكتور عمرو دوارة.