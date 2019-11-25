قنصل مصر العام في ميلانو يفتتح معرض المنتجات اليدوية للسيدات المصريات



وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين ، أن المعرض تضمن عرض عدد من المنتجات اليدوية والملابس والاطعمة الشعبية المصرية.



يأتي ذلك في إطار حرص القنصلية العامة في ميلانو على دعم التواصل مع أبناء الجالية المصرية في دائرة الاختصاص.



وأكد القنصل العام في ميلانو على دعم القنصلية العامة للجهود المبذولة في المعرض لدعم المنتجات اليدوية للسيدات المصريات في ميلانو ولتشجيع المرأة المصرية، ليكون المعرض نافذة لعرض المنتجات المصرية وتسليط الضوء على الثقافة المصرية، بالإضافة إلى كونه فرصة لتجمع ابناء الجالية.



وأشار إلى حرص القنصلية العامة على المشاركة في الفعاليات التي ينظمها أبناء الجالية بشمال إيطاليا، والتي تعكس الدور المتميز للمصريين في المجتمعات التي يوفدون إليها.

افتتح السفير إيهاب ابو سريع، قنصل مصر العام في ميلانو، معرض المنتجات اليدوية للسيدات المصريات في ميلانو الذي نظمته جمعية "المنتدى المصري بإيطاليا"، احدى جمعيات الجالية في شمال إيطاليا.