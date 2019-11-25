مكاتب التمثيل التجاري بالخارج توفر فرصا تصديرية وتعاقدات ب 60 مليون دولار خلال أكتوبر





وقام مكتب شنغهاي بتوفير 3 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 300 ألف دولار أمريكي لتوريد تمور وفواكه طازجة، واحرز مكتب التمثيل التجاري في طوكيو فرصة تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 100 ألف دولار أمريكي لتوريد فواكه مجمدة.



وفي الدول العربية، نجح مكتب التمثيل التجاري في الرباط في توفير 8 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 13,5 مليون دولار أمريكي لتوريد منتجات غذائية، وكيماويات، وقام المكتب في دبي بتوفير 6 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 9,5 مليون دولار أمريكي لتوريد خضروات وفواكه.





وأحرز المكتب في الجزائر 12 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 8,2 مليون دولار أمريكي لتوريد أسمدة، ومنتجات غذائية، ومنتجات بلاستيكية،



وفي افريقيا، أحرز مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا 4 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 2,5 مليون دولار أمريكي لتوريد أدوية، ومنتجات ورقية، ومنتجات غذائية، وحاصلات زراعية، فيما أتاح مكتب دار السلام فرصة تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1,8 مليون دولار أمريكي لتوريد مواد بناء



وفي أوروبا، نجح المكتب التجاري في ميلانو في توفير فرصة تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 2,2 مليون دولار أمريكي لتوريد منتجات غذائية، كما حقق المكتب التجاري في لندن 5 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1,4 مليون دولار أمريكي لتوريد حاصلات زراعية.



كما أتاح مكتب مونتريال فرصتين تصديريتين بقيمة تقديرية تبلغ200 ألف دولار أمريكي لتوريد منتجات غذائية.



وقامت مكاتب التمثيل التجاري خلال شهر أكتوبر 2019 بالترويج لأكثر من 1590 شركة مصرية في الأسواق الخارجية وقد تم موافاة هذه الشركات بمعلومات عن أسواق التصدير الخاصة بمنتجاتهم.



وفي هذا الاطار ايضًا، قامت مكاتب التمثيل التجاري بإعداد 242 دراسة وتقرير تسويقي ونوعي، والتدخل لتسوية عدد 48 نزاعًا تجاريًا بالطرق الودية.

أسفرت جهود الترويج للصادرات التي قامت بها مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج في إبرام عدد من التعاقدات التصديرية وإتاحة فرص تصديرية خلال شهر أكتوبر 2019 بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 60,27 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال تنظيم مشاركة الشركات المصرية في عدد من المعارض التجارية المتخصصة، فضلا عن توفير العديد من الفرص التصديرية لمجتمع الأعمال المصري، لاسيما للسلع والمنتجات ذات الأهمية التصديرية الخاصة لمصر.وعلى صعيد المشاركة المصرية في المعرض الدولية، فقد نظم مكتب التمثيل التجاري في برلين، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية في برلين مشاركة 94 شركة مصرية بالدورة الخامسة والثلاثين لمعرض Anuga 2019 للصناعات الغذائية الذي عقد بمدينة كولون الألمانية خلال الفترة 5 - 9 أكتوبر 2019 فيما نتج عنه إبرام تعاقدات تصديرية مبدئية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 15,87 مليون دولار أمريكي،كما أسفرت الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في مدريد بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن مشاركة 16 شركة مصرية في الدورة الحادية عشر للمعرض الدولي للخضروات والفواكه Fruit Attraction الذي أقيم بالعاصمة الإسبانية خلال الفترة 22 - 24 أكتوبر 2019 ونتج عن هذه المشاركة ابرام تعاقدات تصديرية مبدئية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1,5 مليون دولار أمريكي.وساهمت جهود مكتب أربيل، بالتعاون مع الجهات المعنية عن مشاركة 43 شركة مصرية في معرض المنتجات والصناعات المصرية الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بإقليم كردستان العراق خلال الفترة 16 - 27 أكتوبر 2019 عن تحقيق مبيعات مباشرة بقيمة تقديرية تبلغ نحو مليون دولار أمريكي، علاوة على قيام المكتب بتوفير فرصتين تصديريتين بقيمة تقديرية تبلغ نحو 200 ألف دولار أمريكي لتوريد منتجات غذائية.كما قامت مكاتب التمثيل التجاري بالترتيب والإعداد للمشاركة المصرية بعدد من المعارض الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية وأهمها المشاركة في فعاليات معرض K 2019 للبلاستيك والمطاط الذي عقد بأرض معارض دوسلدورف بألمانيا خلال الفترة 16 - 23 أكتوبر 2019، وفعاليات الدورة الأولى لمعرض الطباعة والورق والتعبئة والتغليفEast Med 4P الذي عقد في بيروت خلال الفترة 15 - 18 أكتوبر 2019، والدورة الحادية والعشرين لمعرض Wetex Dubai لتكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة التي أقيمت في دبي خلال الفترة 21 - 23 أكتوبر 2019، ومعرض Gulfood Manufacturing لمعالجة وتصنيع الأغذية الذي أقيم في دبي خلال الفترة 29 - 31 أكتوبر 2019.وعلى صعيد توفير الفرص التصديرية، تم توفير 81 فرصة تصديرية في المجالات المختلفة موزعة على عدد من الأسواق الخارجية.ونجح مكتب نيودلهي في تحقيق تعاقد لتوريد 70 حاوية (20 قدم) من البصل الأحمر المصري بقيمة تقديرية تبلغ نحو مليون دولار أمريكي، وأتاح المكتب في كوالالمبور 8 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو مليون دولار أمريكي لتوريد فواكه وخضروات طازجة.