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رياضة

مفاجأة لـ لاعبي المنتخب الأوليمبي خلال مباراة الأهلي والجونة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:53 م
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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ياسمين تيسير
استقر لاعبو الاهلي والجونة على تكريم لاعبي المنتخب الاوليمبي من خلال الوقوف في ممر شرفي خلال مباراة الفريق اليوم على استاد الجونه في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.

وحقق منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتوج باللقب الأول لبطولة أمم إفريقيا بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أنه فى شهر يناير عام 2018 قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي نظير راتب شهري 150 ألف جنيه.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاثنين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

حراسة المرمى : محمد الشناوي .
خط الدفاع : علي معلول ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأجايي.
خط الهجوم : مروان محسن.

وعلى مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي ورمضان صبحي وجيرالدو وياسر إبراهيم ووليد أزارو.

وتم استبعاد كل من على لطفي ومحمود وحيد وديانج وأحمد الشيخ.
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