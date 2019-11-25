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ثقافة

رسائل العشاق .. جديد المسرح الكوميدي على ميامي الخميس

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:03 م
صدى البلد
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طارق موسى
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "رسائل العشاق" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح وذلك الخميس المقبل الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب.

العرض هو حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض.

ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي.

وتوزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم.
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