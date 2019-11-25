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أخبار العالم

قطر والكويت تنضمان إلى التحالف البحري الأمريكي في الخليج

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نقلت وكالة رويترز البريطانية عن مسئول عسكري أمريكي قوله إن الكويت وقطر أكدتا عزمهما على الانضمام إلى التحالف البحري في الخليج بقيادة الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز بعد تصاعد التوتر مع إيران خلال الشهور الماضية.

وعلى جانب آخر، اقترحت فرنسا تشكيل مهمة بحرية أوروبية مستقلة عن القيادة الامريكية تقوم بحماية حركة الملاحة.
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