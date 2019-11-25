رانيا يوسف وكيم كاردشيان بنفس الإطلالة الجريئة..أيهما أجمل ؟

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات عبر خاصية story إنستجرام، استفتاء إحدى المجلات حول إطلالتها التى ظهرت بها وأثارت بها الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة الـ 41.



وقامت إحدى المجلات بالاستفتاء حول إطلالة الفنانة رانيا يوسف، بالفستان الأسود مكشوف الظهر التى أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، مقارنة مع النجمة العالمية كيم كاردشيان، بإطلالة متشابهة لنفس الفستان باللون الأبيض، وجاء الاستفتاء فى صالح الفنانة رانيا يوسف وهو ما جعلها تتفوق على إطلالة كيم كاردشيان.



يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، ظهرت فى حفل الافتتاح بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا أسود طويلا وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل، وبفتحة من الخلف كشفت عن ظهرها، كما كشف التصميم عن قوامها المثالى، حمل فستان رانيا يوسف فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى توقيع دار الأزياء العالمية بالمان، وقد بلغت تكلفته 2,976 دولارا أمريكيا أى ما يقرب من 50 ألف جنيه مصرى.