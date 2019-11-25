ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لماذا وصف الله رسوله بـ النبي الأمي؟.. علي جمعة يكشف عن 10 أسباب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:17 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
Advertisements
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم - في أكثر من موضع بالقرآن الكريم بأنه النبي الأمي، منوهًا بأن هذا الوصف له عشرة تفسيرات لا يعرفها كثيرون. 

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله تعالى وصف سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بـ [الأُمي]، فقال تعالى : «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ» ، وقال سبحانه : «فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ»، وفيما أخرج أبو الشيخ ابن حبان في تفسيره : عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى : «النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ» قال : كان لا يقرأ ولا يكتب، وقال العلماء : الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ؛ منسوب إلى الأم ، كأنه على الحالة التي ولدته عليها أمه.

وتابع: وقيل : منسوب إلى أم القرى، وهى مكة ، وقال المطرزي في كتابه المغرب : هو منسوب إلى أمة العرب ، وهى لم تكن تقرأ ولا تكتب ، فاستعير لكل من لا يعرف الكتابة ولا القراءة، فيما قال النسفي : و منسوب إلى الأمة بمعنى أنه رأسها، أما العزفي فقال: الحكمة في كونه -صلى الله عليه وسلم- "أُميا" ما ذكره تعالى في قوله : «وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ » لشكوا فيك ، وقالوا : إنما كتب ويتعلم . فلا تظهر المعجزة ، وإنما الغريب أن من لا يقرأ ولا يكتب يحدث عن المغيبات وأخبار الأمم السالفة.

وأضاف: وقرئ "الأَمي" –بفتح الهمزة- قال ابن عطية: وهو منسوب إلى "الأَمّ" بمعنى: القصد ، أي : لأن هذا النبي مقصد الناس وموضع أَمٌ يؤمونه بأفعالهم ولشرعهم، فعلى هذا يكون اسما آخر، وقال ابن جني : يحتمل أن يكون بمعنى (الأمي) غير معتبر النسب ، فيكون لغة أخرى ، لا اسما، والأمية في حقه -صلى الله عليه وسلم- معجزة ، وإن كانت في حق غيره ليست كذلك.

واستطرد: وقال القاضي عياض : لأن معجزته العظمى القرآن العظيم إنما هي متعلقة بطريق المعارف والعلوم مع ما منح -صلى الله عليه وسلم- وفضل به من ذلك. ووجود مثل ذلك ممن لم يقرأ ولا يكتب ولا يدارس ولا لُقن مقتضى العجب، ومنتهى العبر ،ومعجزة البشر ،وليس في ذلك نقيصة ؛إذ المطلوب من القراءة والكتابة المعروفة ليست المعارف والعلوم إلى أخر ما تقد ،وإنما هي آلة وواسطة موصلة إليها غير مرادة في نفسها ،فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغنى عن الواسطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في خطبة الجمعة.. إبراهيم الهدهد: اشكروا الله على نعمه بهذه الطريقة.. ولو تأسينا برسول الله في أعمالنا وأخلاقنا لتقدمنا على العالم.. ورسول الله عرف بالأخلاق الحميدة قبل الوحي بـ40 عامًا

ليلة مولد النبي ..علي جمعة: أمر يجعلك ترى رسول الله في المنام واليقظة

في ذكرى مولده.. الإفتاء توضح الكتابة الصحيحة للصلاة على النبى

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. تعرف عليها ورأي العلماء فيها

المولد النبوي .. كيف شرف الله النبي محمد على سائر الرسل؟

هل يجوز إهداء الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم .. شاهد رد علي جمعة

ترشيحاتنا

بعملة معدنية .. طريقة سهلة لتنظيف المرحاض .. فيديو

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

بعد الجدل حول ابنة شقيقة إليسا.. صور ومعلومات لا تعرفها عنها

أيها أجمل | 4 فساتين لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

لماذا وصف الله رسوله بـ النبي الأمي؟.. علي جمعة يكشف عن 10 أسباب

من الذى يحمل المرأة عند دفنها؟.. المفتى السابق يجيب

AdvertisementS

غضب شديد على نادى الزمالك.. ومتابعون: أنقذوا القلعة البيضاء من الشحاتة والفضيحة

بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

فنانة شابة جثة هامدة في منزلها .. و الجيران لم نشعر بها

الدوري المصري| الأهلي يضرب الجونة بثنائية سليمان فى الشوط الأول.. فيديو

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

أسامة عبد الكريم: أمم أفريقيا بطولة محمد صبحي.. حارس غانا الأفضل.. وقائمة الأولمبياد في يونيو

نشرة الفن | وفاة حسن حسني وخيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي الأكثر بحثا.. وصفعة تنهي زواج عماد حمدي وشادية

سهرات حمراء وملاهٍ ليلية.. التفاصيل الكاملة لقصة أمين الشرطة وزوجته الراقصة باستقطاب راغبي المتعة الحرام

غاوي مشاكل | خالد الغندور عن مواجهة الأهلي والجونة: أخبار الحارس العملاق إيه؟

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن السوبر الأفريقي في الدوحة

استبعاد ديانج والشيخ .. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وكيم كاردشيان بنفس الإطلالة الجريئة..أيهما أجمل ؟

لوك صادم لـ كريم عبد العزيز والجمهور: إيه الشكل ده

موضة أم شو.. مغنية شهيرة تظهر بحواجب ملونة بالفوشيا في حفل بأمريكا