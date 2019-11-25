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تعليم

اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة المنصورة تعقد أول اجتماعاتها

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:14 م
اللجنة العليا لأخلاقيات
اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة المنصورة تعقد أو
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همت الحسينى
عقدت اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمى في جامعة المنصورة أول اجتماع لها برئاسة الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة، بقاعة الاجتماعات الصغرى بمبنى الادارة العامة للجامعة اليوم.

وتهدف االجنة دعم تطبيق أخلاقيات البحث العلمى بكافة مستوياته بجميع كليات الجامعة وخاصة الرسائل العلمية والبحوث والمشروعات البحثية ، كذلك العمل على تشجيع الباحثين لنشر بحوثهم بالمجلات والدوريات العلمية العالمية ذات معامل التأثير العالى ومن ثم رفع التصنيف العالمى للجامعة .

فى بداية الاجتماع رحب الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأعضاء اللجنة وأوصى أن تكون الاجتماعات القادمة للجنة تكون بصفة دورية ومحددة ، كذلك شدد على سرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية بالكليات ونوه بأنه جار تصميم موقع الكترونى للجنة .

وتتطرق الاجتماع إلى مشكلة تأخر بعض اللجان الفرعية فى مراجعة الابحاث العلمية المقدمة وتذليل العقبات التى تواجهها من اجل الانتهاء فى اسرع وقت ممكن ، كذلك تمت مناقشة التقارير السنوية للجان الفرعية ودراسة مستويات مراجعة الأبحاث المقدمة للجان .
اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة المنصورة تعقد أول اجتماعاتها
اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة المنصورة تعقد أول اجتماعاتها
اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة المنصورة تعقد أول اجتماعاتها
اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة المنصورة تعقد أول اجتماعاتها
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