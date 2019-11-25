احذر.. صبغة الشعر تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم

الكثير من السيدات تقوم بصبغ وتلوين شعرهن سواء بالمواد الكيميائية أو الرشاشات غير الدائمة على الأقل مرة واحدة فى حياتهن، ولكنهن لا يعلمن ما الذى يمكن أن تسببه هذه الصبغة لهم بما تحتويه من مواد كيميائية وذلك وفقًا لموقع "boldsky" وهى:-



يمكن لصبغة الشعر أن تسبب سرطان الدم الناتج عن المواد الكيميائية التى توجد فى الصبغة، ويقوم الجسم بمواجهة هذه الخلايا ولكن بعض الأجسام لا يمكنها مقاومة هذه الخلايا بسبب التركيب الوراثى لبعض الأفراد.



يزيد خطر الإصابة بسرطان الدم على المدى الطويل من استخدام الصبغة، وخاصة فى المواد الداكنة مثل الصبغة باللون الأسود أو البنى الغامق فهى تحتوى على أضعاف من المواد الكيميائية المسرطنة.



قد أشارت الدراسات إلى أن أكثر من 5000 مادة كيميائية مختلفة تستخدم في منتجات صبغ الشعر، وبعضها مسرطنة، وقد ربطت بعض الدراسات بين الاستخدام الشخصي لأصباغ الشعر والمخاطر المتزايدة لبعض أنواع سرطان الدم ونخاع العظام.



تقوم المواد الكيميائية في صبغة الشعر على التسبب في سرطان الدم، وتم التأكيد على أن صبغة الشعر الدائمة أو المؤكسدة تسبب أضرارا أكثر من تلك شبه الدائمة والمؤقتة (غير المؤكسدة) والسبب في ذلك هو أن أصباغ الشعر غير المؤكسدة لا تستخدم مطورًا وتغلف عمود الشعر ببساطة، وبالتالي لا تزيل أصباغ الشعر الطبيعية.



وتوجد بعض الخيارات الأكثر أمانًا على الشخص مثل " الحناء، أو صبغة الشعر الطبيعية والتى لا تحمل مادة الأمونيا الضارة".

