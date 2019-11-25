ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر.. صبغة الشعر تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
الكثير من السيدات تقوم بصبغ وتلوين شعرهن سواء بالمواد الكيميائية أو الرشاشات غير الدائمة على الأقل مرة واحدة فى حياتهن، ولكنهن لا يعلمن ما الذى يمكن أن تسببه هذه الصبغة لهم بما تحتويه من مواد كيميائية وذلك وفقًا لموقع "boldsky" وهى:-

يمكن لصبغة الشعر أن تسبب سرطان الدم الناتج عن المواد الكيميائية التى توجد فى الصبغة، ويقوم الجسم بمواجهة هذه الخلايا ولكن بعض الأجسام لا يمكنها مقاومة هذه الخلايا بسبب التركيب الوراثى لبعض الأفراد.

يزيد خطر الإصابة بسرطان الدم على المدى الطويل من استخدام الصبغة، وخاصة فى المواد الداكنة مثل الصبغة باللون الأسود أو البنى الغامق فهى تحتوى على أضعاف من المواد الكيميائية المسرطنة.

قد أشارت الدراسات إلى أن أكثر من 5000 مادة كيميائية مختلفة تستخدم في منتجات صبغ الشعر، وبعضها مسرطنة، وقد ربطت بعض الدراسات بين الاستخدام الشخصي لأصباغ الشعر والمخاطر المتزايدة لبعض أنواع سرطان الدم ونخاع العظام.

تقوم المواد الكيميائية في صبغة الشعر على التسبب في سرطان الدم، وتم التأكيد على أن صبغة الشعر الدائمة أو المؤكسدة تسبب أضرارا أكثر من تلك شبه الدائمة والمؤقتة (غير المؤكسدة) والسبب في ذلك هو أن أصباغ الشعر غير المؤكسدة لا تستخدم مطورًا وتغلف عمود الشعر ببساطة، وبالتالي لا تزيل أصباغ الشعر الطبيعية.

وتوجد بعض الخيارات الأكثر أمانًا على الشخص مثل " الحناء، أو صبغة الشعر الطبيعية والتى لا تحمل مادة الأمونيا الضارة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للرجل.. 3 أطعمة طبيعية تقي من سرطان البروستاتا

ترشيحاتنا

أحمد حلمي يسخر من طفولته بصورة نادرة

مهرجان الجونة | الأهلي يكتفي برباعية ويواصل تصدره لـ الدوري العام

نسر يواجه كوبرا ويمزقها لأشلاء .. شاهد ماذا حدث

سم قاتل.. جمال شعبان يحذر من السكر الدايت

بعد وقفه عن الغناء.. محمد الشرنوبى يظهر إعلاميا اليوم

شاهد.. كيف انتصر حمار وحشي على أنثى أسد حاولت افتراسه

AdvertisementS

وصمة المرض النفسي.. بيان النيابة بشأن وفاة شهد يفجر كارثة

فنانة شابة جثة هامدة في منزلها .. و الجيران لم نشعر بها

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي

من غير فوتوشوب.. صور تكشف وزن ليلى علوى

الصين تطرح سيارات كهربائية فى مصر بسعر 100 ألف جنيه.. تفاصيل

زيادة الحوافز والمكافآت على أساسي 2019 .. البرلمان يتدخل لتعديل قانون الخدمة المدنية

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن السوبر الأفريقي في الدوحة

الزمالك يفقد جهود محمود علاء أمام الشرقية بكأس مصر

نشرة الفن | وفاة حسن حسني وخيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي الأكثر بحثا.. وصفعة تنهي زواج عماد حمدي وشادية

يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يزف بشرى للمتقاعدين بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر تقاليع الموضة.. مغنية شهيرة تظهر بشعر بنفسجي في حفل بأمريكا

عاشق للظهور بإطلالات نسائية | شاهد.. ممثل شهير يرتدي فستانا بحفل للموسيقى

من غير فوتوشوب.. صور تكشف وزن ليلى علوى