نقيب المنتجين يكشف سبب وقف تعيين المهندسين الزراعيين

أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن توقف تعيين المهندسين الزراعيين منذ الثمانينيات يرجع إلى الجهاز الإدارى للدولة ممثلا فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وليس لوزارة الزراعة لإنه قرار على جميع القطاعات وليس الزراعة فقط.



وأضاف "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العاملين أصبحوا عبئا على الدولة في كل قطاعات الدولة، موضحًا أن الدولة غير قادرة على تعيين عمال جدد.



وأوضح "نقيب المنتجين الزراعيين" أن هناك أكثر من 120 ألفا من الزراعيين المؤقتين يطالبون بالتعيين ولكننا لسنا فى احتياج إليهم لذا لا تقوم الدولة بتعيينهم والحل فى ذلك هو تدريبهم أولًا من قبل وزارة الزراعة.



وأكد أن غياب المهندسين الزراعيين أثر على الإرشاد الزراعى وأثر على الفلاح، ولكن بالنهاية الفلاح جندى منفذ على أرض الواقع بمهارة ؛حيث يتعلم من نفسه ومضطلع دائمًا على كل ماهو جديد.



وناشد المراكز البحثية المتخصصة بالتقرب للفلاح وتوعيته بكل ماهو جديد فى سبيل زيادة الإنتاج من الأراضى وعدم تقليله.