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فن

المغربية أسما لزرق تصور كليب العشم خلال أيام مع جميل جميل المغازي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:16 م
صدى البلد
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أحمد البهي
تستعد النجمة المغربية أسما لزرق لتصوير أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "العشم" بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المُقبلة لطرحها بشكل منفرد بعد انتهاء مراحل تصوير ومونتاج الكليب الذي يأتي بعد خطوة إطلاقها ألبومها الأخير "إمشي" حيث حملت هذه الأغنية كلمات الشاعر مصطفى مرسي وألحان أشرف سالم وتوزيع طارق عبدالجابر.

وتنتمي أغنية "العشم" للون الدرامي الشعبي وهو الذي تتميز به أسما لزرق.

والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشافعي وتوزيع طارق عبدالجابر ومن إنتاج شركة "الشام بالاس" لصاحبها المُنتج معمر المصري.

والكليب سيتم تصويره تحت قيادة المخرج جميل جميل المغازي الذي سبق وتعاون معها من قبل في إخراج أغنيتي "إمشي" و "حل عني".

الجدير بالذكر أن النجمة المغربية أسما لزرق قد فازت ببرنامج "نجم الخليج" في عام 2012، وتتميز بغناء عدة ألوان غنائية مختلفة من بينها المغربي والخليجي والمصري والموسيقى الأندلسية، حيث شبه الجمهور والموسيقيين المغاربة صوتها بصوت النجمة الراحلة ذكرى.
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