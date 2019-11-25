محمد بن سلمان في معرض الرياض للسيارات.. ما أسباب الزيارة؟

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين معرض الرياض للسيارات، والمقام ضمن فعاليات موسم الرياض في الجنادرية.وأظهرت الصور، التي نشرها المصور بندر الجعلود على “تويتر”، قيام ولي العهد بجولة على المعرض ومشاهدة السيارات المعروضة.وظهر في الصور ولي العهد وعدد من مرافقيه خلال جولة لتفقد المعرض ومشاهدة عدد من السيارات النادرة المعروضة في جنباته.يُذكر أن معرض الرياض للسيارات يحتضن عددًا هائلًا من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 1200 سيارة، منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وأيضًا سيارة المستقبل “سيارة 2030”.وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، فتح معرض السيارات في الجنادرية، مجانًا لكل الزوار، اعتبارًا من يوم أمس السبتوأوضح رئيس موسم الرياض، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، أنه "اعتبارًا من الغد قررت فتح معرض السيارات للجميع مجانًا لكل الزوار، حياكم كلكم في الجنادرية"