في يومها العالمي.. عوامل خطيرة تزيد من العنف ضد المرأة

يعتبر يوم 25 نوفمبر من كل عام هو اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، بهدف نشر التوعية الثقافية والفكرية للحد من العنف التي تتعرض له النساء حول العالم.



وهناك عدة عوامل مرتبطة بالعنف ضد المرأة، والعنف الجنسي على مستوى الفرد، والأسرة، والمجتمع، وهناك عدة عوامل خطيرة تؤدي إلى حدوث العنف الأسري من قبل الرجل ضد المرأة وتزيد من أشكاله، وتشمل ما يلي:



١- انخفاض مستويات التعليم (يزيد من ارتكاب العنف الجنسي).



٢- تاريخ التعرض لإساءة معاملة الأطفال، والذين يشهدون العنف العائلي يتأثرون به عندما يكبرون، وخصوصا بين الذكور.



٣- اضطراب الشخصية.



٤- الخيانة من قبل الرجل تزيد من العنف الأسري.



٥- المعايير المجتمعية، التي تمنح الرجل امتيازات أعلى أو تمنح للرجال وضعا أقل من المرأة.



٦- عدم إتاحة المرأة فرصة للعمل.



وتشمل العوامل المرتبطة تحديدا بالعنف ضد المرأة ما يلي:



١- تاريخ العنف السابق.

٢- الخلاف الزوجي وعدم الرضا.

٣- صعوبات في التواصل بين الزوجين.

٤- سيطرة الرجل على الشريك سيطرة قهرية.



وتشمل العوامل المرتبطة تحديدا بارتكاب العنف ضد المرأة من الجانب الجنسي ما يلي:



١- المعتقدات في شرف الأسرة، والنقاء ضعف العقوبات القانونية على العنف الجنسي.



ويشكل عدم المساواة، والقواعد الجنسانية في مقبولية العنف ضد المرأة سببا جذريا للعنف ضد المرأة.



ويسبب العنف ضد المرأة من الزوج إلى عواقب بدنية، وجسدية، وعاطفية، حيث أن العنف الجنسي يسبب للمرأة مشاكل صحية جسدية، وعقلية، وجنسية، وإيجابية خطيرة على المدى القصير والطويل، وفقا لما تناولته مواقع "who".



كما أن العنف ضد المرأة قد يؤثر على الأطفال بشكل سلبي، ويؤدي إلى مشاكل اجتماعية، واقتصادية عالية للمرأة وأسرتها ومجتمعها.