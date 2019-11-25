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فن

بـ فستان أبيض.. نانسي عجرم تتألق وتبهر الحضور فى حفل قبرص.. شاهد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:09 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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سعيد فراج
أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلًا ضخمًا في قبرص.

وصعدت نانسى عجرم على المسرح بأغنيتها الشهيرة "يا غالي عليي"، لتنتقل وتقدم باقة من أجمل أغانيها المعروفة كـ "ما تيجي هنا، احساس جديد، عم اتعلق فيك" لتشعل الأجواء خاصةً مع هيت القرن "بدنا نولّع الجو"، كما وغنّت الطرب "بيسألوني لو عبت عني" للراحلة وردة الجزائرية.


ولفتت نانسي عجرم انتباه فضلًا عن الحضور، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فستانها الأبيض ولون أحمر الشفاه المميز الذي وضعته بحيث جمعت الإثارة والرقي في آنٍ معًا.

الحفل تُوّج بالنجاح كباقي حفلات نانسي عجرم، من حيث الحضور وبيع التذاكر، فحضر حوالي الـ١٠٠٠ شخص بين لبناني، عربي وحتى أجنبي.

ونشرت نانسي على صفحتها الشخصية بموقع تويتر صورًا من الحفل الذي أحيته، وظهرت بتألقها المعهود وضحكتها البريئة وكتبت "بسمة وبعدا ضحكة وكل لحظة فيها فرح، معكن" الأمر الذي يؤكد أن الحفل كان مميزًا بالنسبة لها.
بـ فستان أبيض.. نانسي عجرم تتألق وتبهر الحضور فى حفل قبرص.. شاهد
بـ فستان أبيض.. نانسي عجرم تتألق وتبهر الحضور فى حفل قبرص.. شاهد
بـ فستان أبيض.. نانسي عجرم تتألق وتبهر الحضور فى حفل قبرص.. شاهد
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