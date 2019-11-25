غاوي مشاكل | خالد الغندور عن مواجهة الأهلي والجونة: أخبار الحارس العملاق إيه؟

اخبار الغل الكروي ايه و اخبار الحارس العملاق ايه الحمد لله وجهة نظري مع الوقت بتبقي صح — Khaled El Ghandour (@khbondok4) November 25, 2019

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على تقدم النادي الأهلي بثنائية على نادي الجونة بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد الجونة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "اخبار الغل الكروي ايه واخبار الحارس العملاق ايه الحمد لله وجهة نظري مع الوقت بتبقى صح".ويلمح خالد الغندور الي امكانية تفويت نادي الجونة مواجهة الأهلي.ويتقدم النادي الأهلي بثنائية سجلهم وليد سليمان بالدقائق 10 و42 من عمر الشوط الأول.ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى : محمد الشناوي.خط الدفاع : محمد هاني- رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلولخط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجايخط الهجوم : مروان محسن.بينما يدخل الجونة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: محمود الغرباويخط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي.خط الوسط: محمد محسن، أحمد حمدى ، عمرو بركات، أحمد مجدي.الهجوم: والتر بواليا، محمد ناجي جدو.