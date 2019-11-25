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فن

بعد وقفه عن الغناء.. محمد الشرنوبى يظهر إعلاميا اليوم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:30 م
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
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سعيد فراج
يعود اليوم المطرب الشاب محمد الشرنوبى، للظهور مجددًا، حيث يحل ضيفًا على محطة راديو NRJ 92.1 الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً على الهواء مع المذيعة سارة المنذر والمذيع وائل منصور.

ويتحدث الشرنوبى عن نجاح حفل مهرجان الموسيقى العربية وعن نجاح دوره فى فيلم الممر وعن نجاحه فى مسلسل ماتيجى يا مليجى "نصيبى وقسمتك 3” ودور حسن وحسين المليجى كما يتحدث عن دوره فى فيلم بنات ثانوى الذى يقوم بتصويره حاليًا.

حلقة محمد الشرنوبي، تأتي بعد قرار إيقافه عن الغناء بسبب أزمته الشهيرة مع المنتجة وخطيبته السابقة سارة الطباخ، بعد مخالفته لبنود التعاقد فيما بينهما، وتقدم الشركة بشكوى لنقابة المهن الموسيقية.

وكان محامي المطرب محمد الشرنوبي، حسام لطفي، قد أكد أن قرار وقف الشرنوبي مؤقت والقضية ستنتهي إلى صفر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «انسايدر» أن التحقيقات لم تكن كاملة وان المذكرة التي تم تداولها مجرد مذكرة وليس قرارا وان قريبًا كل هذا سينتهي إلى صفر.
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