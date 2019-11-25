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مرأة

بوسى شلبى بإطلالة غريبة في مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:17 م
بوسىشلبى
بوسىشلبى
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رنا عصمت
شاركت المذيعة بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورة جديدة خلال استعدادها قبل حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى تنطلق فعاليات دورته الـ 41 الليلة.

وعلقت الإعلامية بوسى شلبى على الصورة قائلة: "احكيلي الفيلم المصري المشارك في مهرجان القاهرة".

وتألقت الإعلامية بوسى شلبى بإطلالة غريبة، مرتدية جيب قصير فوق الركبة باللون الأسود ومطرز بالازرق، ونسقت معه حذاء بنفس اللون الازرق، وبلوزة شيفون سوداء مطرزة بالازرق.

ووضعت الإعلامية يوسى شلبى بعض اللمسات البسيطة من المكياج الذى تلائم مع بشرتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الاحمر.
بوسى شلبى بإطلالة غريبة في مهرجان القاهرة السينمائي
بوسى شلبى بإطلالة غريبة في مهرجان القاهرة السينمائي
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