استعدادات مكثفة في أسوان.. استضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل .. والمحافظ يوجه بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء أمام المطار

أسوان تتزين لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر

المحافظ يتفقد مطار أسوان الدولى

التنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء

رفع تراكمات القمامة بطريق الشلال





استعدادات متواصلة ومكثفة تبذلها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان حتى تتزين وتكون فى أبهى صورها لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة منتصف ديسمبر القادم.





قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بجولة ميدانية بالشوارع والطرق الرئيسية والداخلية والتى تضمنت الكورنيش القديم والجديد وصلاح الدين وشرق البندر والمحمودية وكيما والصداقة الجديدة والشلال / فيله والسادات والمطار.





استهل اللواء أحمد إبراهيم جولته بتفقد مطار أسوان الدولى حيث كان فى استقباله اللواء طيار باسم بيومى مدير عام المطار والذي أطلع المحافظ على آخر التجديدات والتجهيزات الجارية بالمطار وساحته الخارجية لاستقبال ضيوف عاصمة الشباب الإفريقى.





وطالب المحافظ بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء وخاصة بمدخل المطار وأمام الجداريات.





فيما وجه محافظ أسوان خلال جولته برفع أحد تراكمات القمامة بطريق الشلال والتى قامت إحدى سيارات القلابات بإلقائها على حافة السور الخاص بالطريق.





كما أمر المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة بالتوازى ورفع المخلفات أولًا بأول من الصناديق والحاويات المخصصة لها بجميع الطرق والشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية فى ظل التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بنطاق حى غرب وجنوب مع مشروع النظافة التابع للمحافظة للعمل فى نطاق حى شرق.





موجهًا لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للخطة المدرجة بهذا العام مع إعادة الشئ لأصله بمعالجة أى حفر أو كسورات فى الأسفلت ، ولاسيما أن الخطة تهدف لرفع كفاءة وإعادة رصف الطرق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 18،5 مليون جنيه تشمل شوارع وطرق كلية التربية والنفق وحتى الشادر مع الطريق المواجه لمشروع خان أسوان من أطلس وحتى ميدان الجزيرة.





بجانب طريق مطلع الصداقة من ناحية السيل الجديد، بالإضافة إلى طريق مطلع مدينة ناصر بحرى الإستاد، وأيضًا الشارع الجديد الجارى فتحه من الصوت والضوء بطريق السادات وحتى المدرسة اليابانية.





وكلف محافظ أسوان الهيئة العامة للطرق والكباري بـ الانتهاء من رفع كفاءة طريق المطار من خلال رفع تراكمات الرمال والأتربة من على جانبى ووسط الطريق ، وأيضًا دهان البلدورات ، علاوة على تنفيذ أعمال التخطيط للطريق وللمطبات بألوان فسفورية زاهية، فضلًا عن التنسيق مع إدارة الحدائق لرفع مستوى التشجير وزيادة المسطحات الخضراء مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات.





مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الإنارة العامة سواء بالشوارع الرئيسية أو الداخلية ودهان الأعمدة ووضع اللافتات المضيئة التى تبرز الفن والثقافة والتراث الأسوانى.





وفى نفس سياق الجولة أمر اللواء أحمد إبراهيم بمراجعة تراخيص أحد محاجر الجرانيت الواقعة على طريق الشلال، مع عمل الرفع المساحي لها للوقوف على حدود المحجر لـ تطبيق الرسوم المقررة طبقًا للوائح والقوانين المنظمة المتعلقة بذلك.



