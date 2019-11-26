ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

استعدادات مكثفة في أسوان.. استضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل .. والمحافظ يوجه بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء أمام المطار

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
أسوان تستعد لاستضافة
أسوان تستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
  • أسوان تتزين لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر
  • المحافظ يتفقد مطار أسوان الدولى
  • التنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء
  • رفع تراكمات القمامة بطريق الشلال

استعدادات متواصلة ومكثفة تبذلها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان حتى تتزين وتكون فى أبهى صورها لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة منتصف ديسمبر القادم.

قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بجولة ميدانية بالشوارع والطرق الرئيسية والداخلية والتى تضمنت الكورنيش القديم والجديد وصلاح الدين وشرق البندر والمحمودية وكيما والصداقة الجديدة والشلال / فيله والسادات والمطار.

استهل اللواء أحمد إبراهيم جولته بتفقد مطار أسوان الدولى حيث كان فى استقباله اللواء طيار باسم بيومى مدير عام المطار والذي أطلع المحافظ على آخر التجديدات والتجهيزات الجارية بالمطار وساحته الخارجية لاستقبال ضيوف عاصمة الشباب الإفريقى.

وطالب المحافظ بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء وخاصة بمدخل المطار وأمام الجداريات.

فيما وجه محافظ أسوان خلال جولته برفع أحد تراكمات القمامة بطريق الشلال والتى قامت إحدى سيارات القلابات بإلقائها على حافة السور الخاص بالطريق.

كما أمر المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة بالتوازى ورفع المخلفات أولًا بأول من الصناديق والحاويات المخصصة لها بجميع الطرق والشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية فى ظل التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بنطاق حى غرب وجنوب مع مشروع النظافة التابع للمحافظة للعمل فى نطاق حى شرق.

موجهًا لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للخطة المدرجة بهذا العام مع إعادة الشئ لأصله بمعالجة أى حفر أو كسورات فى الأسفلت ، ولاسيما أن الخطة تهدف لرفع كفاءة وإعادة رصف الطرق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 18،5 مليون جنيه تشمل شوارع وطرق كلية التربية والنفق وحتى الشادر مع الطريق المواجه لمشروع خان أسوان من أطلس وحتى ميدان الجزيرة.

بجانب طريق مطلع الصداقة من ناحية السيل الجديد، بالإضافة إلى طريق مطلع مدينة ناصر بحرى الإستاد، وأيضًا الشارع الجديد الجارى فتحه من الصوت والضوء بطريق السادات وحتى المدرسة اليابانية.

وكلف محافظ أسوان الهيئة العامة للطرق والكباري بـ الانتهاء من رفع كفاءة طريق المطار من خلال رفع تراكمات الرمال والأتربة من على جانبى ووسط الطريق ، وأيضًا دهان البلدورات ، علاوة على تنفيذ أعمال التخطيط للطريق وللمطبات بألوان فسفورية زاهية، فضلًا عن التنسيق مع إدارة الحدائق لرفع مستوى التشجير وزيادة المسطحات الخضراء مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات.

مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الإنارة العامة سواء بالشوارع الرئيسية أو الداخلية ودهان الأعمدة ووضع اللافتات المضيئة التى تبرز الفن والثقافة والتراث الأسوانى.

وفى نفس سياق الجولة أمر اللواء أحمد إبراهيم بمراجعة تراخيص أحد محاجر الجرانيت الواقعة على طريق الشلال، مع عمل الرفع المساحي لها للوقوف على حدود المحجر لـ تطبيق الرسوم المقررة طبقًا للوائح والقوانين المنظمة المتعلقة بذلك.

مؤكدًا على أنه تم إحالة أحد الأشخاص للنيابة العامة وتحرير محضر تعد على أراضى أملاك الدولة بوصلة المطار / الصحراوى الغربى بعد إنشاؤه لمحل مخالف وتوصيل المرافق له دون موافقة الجهات المختصة ، وهو الذى يتوازى مع مصادرة محتويات المحل ووقف توصيل أى مرافق عامة له من مياه شرب أو كهرباء، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات المالية المقررة على إستخدامه لها خلال الفترة السابقة ، ولاسيما مع تكرار المخالفة على الرغم من التنبيه عليه مسبقًا فى إحدى جولات المحافظ من قبل.
استعدادات مكثفة في أسوان.. استضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل .. والمحافظ يوجه بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء أمام المطار
استعدادات مكثفة في أسوان.. استضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل .. والمحافظ يوجه بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء أمام المطار
استعدادات مكثفة في أسوان.. استضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل .. والمحافظ يوجه بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء أمام المطار
استعدادات مكثفة في أسوان.. استضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل .. والمحافظ يوجه بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء أمام المطار
استعدادات مكثفة في أسوان.. استضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل .. والمحافظ يوجه بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء أمام المطار
استعدادات مكثفة في أسوان.. استضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل .. والمحافظ يوجه بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء أمام المطار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان

منتدى أسوان للسلام والتنمية.. الرئيس السيسي يضع أفريقيا على الطريق الصحيح

أسوان تستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة منتصف ديسمبر

قبل انطلاقه منتصف ديسمبر .. كيف استعدت أسوان لمنتدى السلام والتنمية المستدامة

شرم الشيخ تتزين لاستضافة منتدى شباب العالم .. وطوارئ لاستقبال ضيوف مصر | صور

أسوان تتزين لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر

ترشيحاتنا

فلاش باك| مرتضى منصور عن مواجهة إنبي: هنكسب 6 أو 7

من غير فوتوشوب.. صور تكشف وزن ليلى علوى

بوزن زائد وعباءة.. ظهور صادم لـ شيرين سيف النصر

أسرة عمرو دياب تظهر بـ إطلالة مميزة عبر إنستجرام

أول ظهور لهما بعد الزواج.. حسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة.. صور

يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يزف بشرى للمتقاعدين بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرة عمرو دياب تظهر بـ إطلالة مميزة عبر إنستجرام

بـ الرمادي اللامع.. رضوى الشربيني تنصح البنات بـ إطلالة أنيقة

بالخرز شاكيرا تشعل انستجرام بتوقيع المصمم المبدع نديم سديحة