رقم 10 عالميا في أبحاث الدواء.. اتحاد المستثمرين: فجوة بين البحث العلمي والصناعة

قال محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، عضو غرفة صناعة الدواء، إن هناك عدم فهم من وزارة الصحة لطبيعة عمل صناعة الدواء القائمة على البحث العلمي وإنتاج المنتجات لصحة الإنسان والحيوان.





وأضاف محيي حافظ، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إنتاج الدواء قائد على تعاون الصيادلة والكيميائيين والمهندسين والكيميائيين والأطباء، وتضافر جهود يتم تحت مظلة شركة الدواء في أي مكان بالعالم.





وتابع محيي حافظ "وزارة الصحة تنظم تسجيل الأدوية وتداولها ولكنها بعيدة عن البحث العلمي وتشبيك الصناعة".





وأشار محيي حافظ إلى أن "تراجع الصناعة الوطنية سببه عدم نزول الأبحاث العلمية الجادة في الجامعة مجال الصناعة ".



