فى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. ماذا تفعل عند تعرضها له

يحتفل العالم اليوم 25 نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لتقديم مزيد من التمكين للنساء ومساعدتهن فى التصدى لكافة أشكال العنف.



قالت الدكتورة أميرة شاهين، استشارى العلاقات الأسرية: العنف في التعامل غير مقبول علي الإطلاق سواء للسيدات أو الرجال أو حتى الأطفال وعلى المرأة عندما تتعرض له سواء من أسرتها أو زوجها أو حتى فى الشارع أن تفرضه وتمنعه بكل سبل والطرق.



أضافت "أميرة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن أبرز الحالات التى تتعرض فيها المرأة للعنف تكون للأسف داخل الأسرة سواء من الإخوة الذكور أو من الزوج وعليها أن ترفضه وألا تبرره تحت مسمي الحب او الحماية .....الخ ، لأن قبوله يجعلها خاضعة لأي ضغط أو انتهاك أو يحولها لإنسانة عصبية ومتوترة ورافضة لأي شيء .. وفي كلتا الحالتين بتخسر استقرارها وحياتها المستقبلية.



وأكدت "أميرة" أنه يمكن للمرأة رفض العنف ومواجهته بعدة طرق تبدأ باستخدام أسلوب اللين أو بطلب مساعدة من الآخرين أو باستخدام أسلوب الدفاع عن النفس والتوجه لأى جهة أو مؤسسة منوطة بحماية حقوق المرأة.



ونوهت "أميرة " قائلة: "لكن المهم أن لا تكون الست هي اللي عنيفة مع الطرف الآخر وهي التي تضغط عليه فيكون رد فعله عنيف في المقابل".

