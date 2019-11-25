أم مختلة تغرق طفليها التوأم وتلوم زوجها على ذلك .. صور

ألقت أم مختلة أغرقت طفليها التوأم في الحمام باللوم على والدهما في وفاتهما في خطاب "مريض" دونته من داخل وحدة الصحة العقلية الآمنة.



وكانت المحكمة البريطانية حكمت على سامانثا فورد، 38 سنة، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة القتل غير العمد بعد أن اعترفت بأنها أغرقت طفليها جيك وكلو عندما كانا في شهرهم الـ 23 .



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" حاولت الأم قتل نفسها بعد ارتكابها الجريمة عبر قيادة سيارتها والاصطدام بعربة لوري فور قتلها لاطفالها التوأم في منزلها بمدينة مارجيت الانجليزية في 2018.



قتلت الام أطفالها التي أنجبتهم عبر عملية أطفال الأنابيب لأنها أرادت أن يعرف زوجها أنها كانت "تعاني" بعد أن نقل العائلة من "حياتهم المثالية" في قطر إلى المملكة المتحدة.



أمضى فورد وستيفن السنوات العشر الأولى من زواجهما في قطر، حيث وُلد طفلاهما التوأم بعد فترة طويلة من علاج أطفال الأنابيب.