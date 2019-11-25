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المجلس التصديري: 65 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الدواء إلى أفريقيا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إننا صدرنا دواء بـ 193 مليون دولار في عام 2018.

وأضاف جورج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تراجعا في صادرات الأدوية لأن معظم الصادرات كانت تتجه للدول العربية التي تربط سعر الشراء بـ سعر البيع في دولة المنشأ بما يؤثر بشكل كبير على رقم الصادرات المصرية من الدواء.

وتابع ماجد جورج:" نتجه إلى أفريقيا لأن هناك سوقا كبيرا في أفريقيا لتصدير الدواء، وبدأنا بوضع خطط لتسويق الدواء لأفريقيا".

وأكمل:" حجم التسويق الأفريقي واستيراد الدول الأفريقية من الخارج وصل إلى 16.5 مليار دولار، بينما استيراد الدول الأفريقية من دول إفريقية تصنع الدواء حوالي 650 مليون دولار".

ولفت ماجد جورج:" صادرات مصر تقدر بـ 65 مليون دولار أدوية للدول الأفريقية، ويجب أن نعمل على رفع مستوى التصدير الى العديد من الدول من خلال إجراء اتفاقيات لتصدير الدواء".
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