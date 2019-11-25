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تعليم

انطلاق مبادرة مسئوليتنا كلنا بجامعة حلوان لتعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنف

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:50 م
انطلاق مبادرة مسئوليتنا
انطلاق مبادرة "مسئوليتنا كلنا" بجامعة حلوان لتعزيز القيم الأ
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كريم ناصر
أطلقت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة توعوية لطلاب الجامعة بعنوان "مسئوليتنا كلنا".

وانطلقت الفعاليات صباح اليوم من أمام البوابة الرئيسية بحضور الدكتورة أماني النحاس مديرة الوحدة وتجمع الطلبة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وبمشاركة اللاعبة فاطمة هجرس بطل مصر و العالم في الترياثلون.

وقام بعمل جولة داخل أرجاء الحرم الجامعي حمل خلالها عدد من الطلاب لافتات تدعو لاحترام الآخر ونبذ العنف ضد المرأة ومناهضة التحرش (جامعتك حصنك حمايتك، نعم لقانون التحرش الجديد).

كما قام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالترحيب ببطلة مصر والعالم فاطمة هجرس وإهدائها ميدالية باسم الجامعة تكريما لها.

وسوف تستمر المبادرة حتى يوم ١٠ نوفمبر وهي تتضمن ورش عمل وندوات توعوية للطلاب في مجالات كثيرة منها نبذ العنف وتقبل الآخر والحفاظ على القيم المصرية الأصيلة والنبيلة.
انطلاق مبادرة مسئوليتنا كلنا بجامعة حلوان لتعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنف
انطلاق مبادرة مسئوليتنا كلنا بجامعة حلوان لتعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنف
انطلاق مبادرة مسئوليتنا كلنا بجامعة حلوان لتعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنف
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