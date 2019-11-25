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رياضة

الجزيرة يطرح تذاكر مباراة الإسماعيلي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
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نور عادل
طرح مسئولو الجزيرة الإماراتي تذاكر مواجهة الفريق مع الإسماعيلي للبيع عبر أكثر من منفذ بمقر النادى.

التذاكر ستكون على فئتين الأولى “50 درهما” والفئة الثانية “20 درهما” ويستمر البيع طوال يومي الإثنين والثلاثاء وتفتح بوابات الملعب للجمهور في يوم المباراة في الساعة 04:00 مساء.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الإماراتي مساء غد الثلاثاء لحساب جولة الإياب من دور ال16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وستتواجد مجموعة من جماهير الدراويش بالإمارات من أجل مساندة وتحفيز اللاعبين.

وكان الإسماعيلي قد تأهل الي دور الـ16 بعدما عبر الأهلي الليبي في دور الـ32.ّ

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