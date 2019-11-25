مدرب الجزيرة يتحدث عن التعامل مع الغيابات أمام الإسماعيلي

أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لنادي الجزيرة الإماراتي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، على صعوبة مواجهة النادي الاسماعيلي غدا في إياب دور الـ 16 من “البطولة العربية” كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وقال إن فريقه يُعاني كثيرًا بسبب غياب اللاعبين الدوليين عن صفوفه بجانب غياب آخرين للإصابة، لكنه يثق في قدرات مجموعة البدلاء والصاعدين وأنه يستغل حماسهم ورغبتهم في الظهور بشكل طيب و تقديم عرض قوي.



وأضاف: "لم يكن هذا هو السيناريو الذي رسمه وتوقعه للمباراة التي أتوقع أنها ستكون في غاية الصعوبة.



وأشار المدير الفني للجزيرة الإماراتي إلى أن كل شيء وارد في كرة القدم فالمنافس فريق كبير وكان الطرف الأفضل في لقاء الذهاب، لكن مازال لدينا أمل في التأهل لن نتخلى عنه حتى آخر دقيقة في زمن تلك المواجهة.



من جانبه قال عادل أبوبكر لاعب الفريق إن الإسماعيلى فريق قوى لكن جميع اللاعبين لديهم إصرار على التألق وحصد بطاقة التأهل.



وأكمل :”بالتأكيد هناك غيابات لكن علينا ان نقدم افضل ما لدينا فى المباراة”.