الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجزيرة فى كأس محمد السادس

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى استعداداته مساء اليوم للقاء الحسم أمام الجزيرة الإماراتى على ملعب المباراة “محمد زايد” والمقرر له غدا الثلاثاء لحساب جولة الإياب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وتنص لائحة البطولة على خوض الفريق الضيف مرانه الأخير على ملعب المباراة من أجل التكيف والتعرف عليه قبل المباراة.



وغلب على المران الجوانب الخططية وسط تعليمات صريحة للمدافعين بضرورة الرقابة اللصيقة لأهم مفاتيح اللعب للفريق الإماراتى فضلا عن التأكيد على لاعبى الوسط بضرورة معاونة الخط الأمامى والخلفى والتنوهيه على المهاجمين بضرورة استغلال الفرص المتاحة لحسم المباراة من البداية.



كما شمل المران على تدريبات حول كيفية اللعب فى المساحات الخالية بالنسبة للمنافس وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.



شهد المران الختامى المستشار محمد الكلية رئيس البعثة يرافقه محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الإسماعيلي.