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أخبار البلد

منى المراغنى: افتتاح أنفاق بورسعيد يحدث إسهاما كبيرا في تعمير سيناء

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:25 م
منى المراغنى
منى المراغنى
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سيد احمد
نشرت الإعلامية منى المراغنى منشورا عن افتتاح أنفاق بورسعيد التى سوف تفتتح غدا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت منى المراغنى: " نشهد غدًا افتتاح رسميا انفاق بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، هذا الحلم الذي طال انتظاره، فهو يعتبر من أهم المشروعات التنموية و شرايين الحياة التي تهدف لربط غرب القناة بشرقها و أرض سيناء الحبيبة، لتسهيل حركة التجارة من وإلى سيناء لإحداث تنمية حقيقية على أرض الفيروز التي تبلغ مساحتها ١/٦ مساحة مصر، ورغم هذه المساحة الشاسعة فمعدل النمو السكاني و حركة التوطين داخل سيناء لا يتجاوز النصف مليون مواطن".

وأضافت أنه بافتتاح الأنفاق سيحدث إسهام بتعمير حقيقي داخل سيناء يشمل تغطية كافة جوانب الضعف في جميع القطاعات والمجالات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأمن والاستقرار المرجو للمنطقة.

وتابعت الإعلامية منى المراغنى: " نتوجه جميعًا بالشكر والعرفان ل ٦٠٠٠ عامل و مهندس تحدوا الصعب والتربة المالحة لظهور هذه ًالأنفاق للنور تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقدمت الإعلامية منى المراغنى بعض المعلومات عن أنفاق بورسعيد، قائلة: إنها تساهم في تداول البضائع و حركة الانتقال من و إلى سيناء في مدة زمنية تتراوح من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة وتبلغ طول الأنفاق ٤ كيلومترات فضلا عن قربها جغرافيًا من المنطقة الصناعية الروسية وغيرها من المشروعات.

وأضافت "الأنفاق تمر أسفل قناة السويس عند الكيلو ١٥٠.١٩ وعلى عمق ٤٢ مترا، طولها ٣٩٥٠ مترا لكل نفق مربوطة بمجموعة من الممرات العرضية للطوارئ، النفق الواحد يستوعب ٢٠٠٠ سيارة في الساعة بمعدل ٤٠ ألف سيارة في اليوم .

وأكدت الإعلامية منى المراغنى أن كل هذه الإمتيازات تضمن جذب الإستثمارات المتنوعة في المنطقة وتوفر المزيد من فرص العمل وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليًا.

واختتمت الإعلامية منى المراغنى منشورها، قائلة: "الحق بالحق ُيذكر بأن مصر تمر الآن بأهم مراحل وعصور تطورها التاريخي والحضاري.. تحيا مصر".
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